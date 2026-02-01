"Dużo znaczy dla mnie ta pieśń i kocham oryginał, natomiast postanowiłam bezczelnie, jeszcze raz i kontrolnie zapytać: czy wiesz czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Wersja na dwa kontrabasy, fortepian i juchowy głos dostępna już wszędzie" - napisała Jucho w mediach społecznościowych prezentując nową wersję piosenki "Kolorowy wiatr".

Przypomnijmy, że utwór w wykonaniu Edyty Górniak promował w Polsce animację "Pocahontas". Produkcję Disneya z 1995 r. opowiadającą o miłości młodej Indianki i angielskiego żołnierza, który przybył do Nowego Świata z wyprawą kolonizatorów pokochał cały świat. Film nagrodzono m.in. dwoma Oscarami, Grammy, Złotym Globem oraz czterema statuetkami Annie.

Na potrzeby filmu oryginalną piosenkę "Colours of the Wind" zaśpiewała Judy Kahn, ale status przeboju zdobyła wersja w wykonaniu Vanessy Williams, która pojawiła się na napisach końcowych.

Jucho przerabia przebój z filmu "Pocahontas"

"Mówimy oczywiście o tym 'Kolorowym wietrze', który w Polsce do tej pory miał głos Edyty Górniak i który większość z nas zna na pamięć, śpiewając na każdej polskiej imprezie" - czytamy.

Jucho postanowiła na nowo zaaranżować ten kultowy utwór i opowiedzieć swoim głosem i w swoim stylu o ważnych sprawach, których dotyka ta piosenka, takich jak szacunek do braci mniejszych, połączeniu duchowym człowieka z przyrodą oraz zaborczości i ignorancji wielu ludzi na odwieczne prawa świata fauny i flory.

Całość została przez nią zarejestrowana w studio "na setkę" czyli w rzeczywistym czasie. Jucho (wokal, fortepian) towarzyszyli grający na kontrabasach Mateusz Wadowski i Tomasz Szymański.

"Słuchając 'Kolorowego wiatru' w wersji Jucho możemy poczuć się tak, jakbyśmy na chwilę przenieśli się do zaczarowanego lasu i stawiając stopy na miękkim mchu patrzyli na promienie światła przebijające się przez korony drzew" - czytamy w opisie.

Kim jest Jucho?

Jucho, a właściwie Justyna Chowaniak, to wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów znana z nieistniejącej już grupy Domowe Melodie. Zamieszanie wokół tej formacji zaczęło się w 2012 roku, kiedy do sieci trafił teledysk do utworu "Zbyszek" - przypadkowo nagrany fragment próby szybko stał się internetowym hitem. Zespół tworzyła razem ze Staszkiem Czyżewskim (kontrabas, akordeon) i Kubą Dykiertem (gitara, perkusja).

Trio kroczyło swoimi ścieżkami, unikając medialnego szumu i marketingowych trików, zdobywając wierną grupę słuchaczy, którzy zapełniali kolejne sale koncertowe (imponujący frekwencją koncert na Przystanku Woodstock 2017, udokumentowany później płytą).

W listopadzie 2017 r. pojawiło się ogłoszenie o zawieszeniu działalności, a rok później - o zakończeniu. W marcu 2020 r. ukazała się limitowana, pożegnalna reedycja książki "Nutny pamiętnik", będącej podsumowaniem kilkuletniej historii Domowych Melodii. Wydawnictwo dodatkowo zawierało płytę CD z nową piosenką "Drzewa", która rozpoczęła solową aktywność Justyny Chowaniak pod szyldem jucho.

W październiku 2024 r. opublikowała płytę "2" zawierającą 13 utworów, które łączą w sobie kobiecą wrażliwość, liryzm, a momentami również nutę wulgarności. Piosenki, balansujące na granicy poezji, popu i folku, zachwycają swoją autentycznością oraz unikalnym poczuciem humoru, a także poruszają refleksje nad codziennym życiem.

Justyna Chowaniak, wierna swojemu niezależnemu podejściu do tworzenia, sama zajęła się każdym aspektem wydawnictwa. Oprócz komponowania muzyki i pisania tekstów, jucho odpowiadała również za produkcję albumu, reżyserię teledysków oraz projekt okładki.

