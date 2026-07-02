John Porter zbudował nad Wisłą nie tylko imponującą karierę muzyczną, ale też życie prywatne, w tym dwa małżeństwa z Polkami oraz wieloletni związek z Anitą Lipnicką. Choć został odznaczony medalem przez ministra kultury, formalnie wciąż pozostaje obywatelem Wielkiej Brytanii, a jak sam stwierdził w najnowszym wywiadzie: "sytuacja pozostaje bez zmian". Goszcząc na antenie RMF FM, na stwierdzenie dziennikarza, że jest już "nasz", artysta stanowczo zaprotestował: "Aż tak nie jestem. Niech mi dadzą paszport i wtedy będziemy mogli tak mówić".

Muzyk przyznał również, że mimo nagłośnienia sprawy, żadna instytucja nie zaoferowała mu realnej pomocy, co skwitował krótko: "Będą musieli mnie prosić teraz".

Urzędniczy absurd

Artysta nie ukrywa frustracji związanej z biurokracją, o czym szerzej opowiadał w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Opisując proces aplikacji, wyznał: "Spełniłem wszystkie warunki, które są wymagane przy aplikacji o paszport. Sprawdzili w urzędzie, powiedzieli, że wszystko jest dobrze, a czekam rok... Decyzja była odmowna, bo brakuje jakiegoś tysiąca innych dokumentów, których nawet nie da się zdobyć. To jest chore! Nawet trzeba wystawić jakiś dokument, aby udowodnić, że mam prawo mieszkać w Polsce...".

Poczucie wyobcowania w branży

Kwestie formalne to jednak nie jedyny problem, z którym piosenkarz mierzy się na rodzimym rynku muzycznym. Gdy dziennikarz RMF FM zapytał go wprost: "Na festiwalach pana nie ma. Pan się komuś naraził, kogoś obraził?", Walijczyk zasugerował, że czuje pewien dystans ze strony branży. Podsumowując swoją sytuację na scenie, Porter stwierdził z żalem: "Jest jakaś niechęć wobec mnie. Nie wiem dlaczego, tak czuję czasami. Jednak nie jestem jednym z was".



