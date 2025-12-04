Książka "John & Paul. The Beatles i muzyczne love story" autorstwa Iana Lesliego doczekała się właśnie polskiej premiery - na nasz rynek wprowadziło ją wydawnictwo SQN. Brytyjski pisarz, publikujący m.in. w "New York Times", "Financial Times" i "The Economist", fascynuje się ludzką naturą i psychologią codziennych zachowań - kreatywnością, emocjami i relacjami.

"Monumentalna biografia dwóch młodych geniuszy, którzy połączyli swoje talenty i stworzyli jeden z najwspanialszych zespołów muzycznych w historii" - czytamy w zapowiedzi.

John Lennon i Paul McCartney. Ich relacja zmieniła świat

Autor skupia się na relacji Johna Lennona i Paula McCartneya, czyli muzycznych przyjaciół, którzy stanęli na czele grupy The Beatles, do dziś przez wielu wymienianej jako najważniejszej w historii. W swojej książce Ian Leslie oparł się na niedawno ujawnionych nagraniach i materiałach.

Historia znajomości Johna i Paula rozpoczęła się w 1957 roku, kiedy dwóch nastolatków z przedmieść Liverpoolu postanowiło grać razem rock'n'rolla. Ich relację przerwała tragiczna śmierć Lennona, zastrzelonego w 1980 r. w Nowym Jorku przez fana owładniętego chorą fascynacją i chęcią zdobycia światowej sławy.

Paul McCartney i John Lennon na okładce książki "John & Paul. The Beatles i muzyczne love story" materiały prasowe

"Lennon i McCartney byli kimś więcej niż przyjaciółmi, rywalami czy współpracownikami. Byli bliskimi sobie ludźmi, których świat został zerwany w młodym wieku i którzy pragnęli nawiązać emocjonalne więzi; ze sobą nawzajem i z publicznością. Piosenka pop była naczyniem, do którego wlewali uczucia smutku, euforii i wszystkiego pomiędzy. Kiedy nie mogli wypowiedzieć tego, co czuli, śpiewali to. Po rozpadzie grupy prowadzili muzyczny dialog na odległość, w piosenkach pełnych żalu, smutku i uczucia" - podkreśla wydawca.

Zachwytów nad dziełem nie szczędzą takie gwiazdy, jak m.in. aktorzy Ethan Hawke ("Fantastyczna książka. Złamała mi serce") i Tom Holland ("Najbardziej poruszająca i odkrywcza książka o Lennonie i McCartneyu, jaką kiedykolwiek czytałem") oraz dziennikarki Nigella Lawson i Caitlin Moran.

Dodajmy, że po 30 latach pojawiła się czwarta część "Anthology Collection", zawierająca 13 niewydanych wcześniej demówek, nagrań z sesji i innych archiwaliów.

Z kolei na platformę Disney+ trafił dokumentalny serial "The Beatles: Antologia". To odnowiona wersja oryginalnej produkcji wyemitowanej w 1995 r. w Stanach Zjednoczonych przez stację ABC oraz w Wielkiej Brytanii przez stację ITV. W najnowszej odsłonie zaktualizowano kilka elementów serialu. Zespół produkcyjny Apple Corps we współpracy z technikami z Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii dokonali renowacji materiału filmowego i miksu dźwięku. Serial został także poszerzony o jeden - ostatni - odcinek, który zawiera niepublikowane dotąd wywiady z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem z lat 90., gdy tworzono oryginalną wersję projektu.

