Joe Jonas znów zakochany. Kim jest jego nowa wybranka?

Jeszcze niedawno życie uczuciowe Jonasów było pod lupą mediów. Rozwód z Sophie Turner, znaną m.in. z serialu "Gra o tron", zakończył się we wrześniu 2024 roku po miesiącach napięć związanych m.in. z opieką nad dziećmi. Choć początkowo sytuacja była trudna, byli partnerzy z czasem złagodzili relacje i latem 2025 roku byli widywani razem w przyjaznej atmosferze w Nowym Jorku.

Sam wokalista nie ukrywał, że powrót do randkowania był dla niego wyzwaniem. W jednym z wywiadów przyznał:

"Spotykałem się wtedy z kimś i próbowałem odnaleźć się na nowo w randkowaniu. To było naprawdę przerażające i onieśmielające. Miłość przybiera różne formy i ja na nowo odkrywałem, czym właściwie jest".

Dodał również, że decyzja o otwarciu się na nowe uczucie była dla niego istotnym krokiem:

"To duża sprawa, ale warto zrobić skok w nieznane i spróbować jeszcze raz".

Kim jest Tatiana Gabriela?

Tatiana Gabriela pochodzi z Mayagüez w Portoryko, choć dorastała w zachodniej części wyspy, w Aguadilli. Zawodowo związana jest z branżą modową i mediami społecznościowymi. Współpracowała z markami takimi jak Maybelline czy Dolce Vita, budując swoją pozycję jako modelka i influencerka.

Szerszej publiczności dała się poznać także dzięki występowi w teledysku "BAILE INoLVIDABLE" Bad Bunny'ego. Po premierze nie kryła szczęścia, pisząc: "Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam być częścią tego projektu. Dziękuję!!!".

Od dyskretnych spotkań do oficjalnego związku

Pierwsze informacje o relacji Jonasa i Gabrieli pojawiły się na początku 2026 roku, choć - jak ujawnili informatorzy - para znała się już od lata 2025. Początkowo spotykali się bez rozgłosu, zaczynając od spokojnych randek przy kawie w Los Angeles.

Z czasem ich relacja nabrała tempa. Zakochani byli widywani wspólnie w Nowym Jorku i Miami, a także podczas romantycznej podróży do Włoch. Muzyk dzielił się wówczas zdjęciami z wyjazdu, choć przez długi czas nie pokazywał twarzy partnerki. "Gdyby 'Jedz, módl się, kochaj' było idealnie zbalansowaną galerią zdjęć, a nie tylko świetnym filmem" - żartował w opisie jednej z publikacji.

Źródła podkreślały, że Jonas chciał rozwijać tę relację bez pośpiechu. Jednocześnie miał na tyle duże zaufanie do Gabrieli, że przedstawił ją swoim córkom - Willi i Delphine - oraz najbliższym.

Publiczne gesty i gorące emocje

Choć przez długi czas unikali nadmiernej ekspozycji, w marcu 2026 roku media obiegły zdjęcia pary z lotniska w Miami. Uchwycono moment, w którym Jonas powitał ją czułym uściskiem i pocałunkiem. Według świadków "nie mogli oderwać od siebie rąk".

Ten etap relacji był wyraźnym sygnałem, że ich związek wchodzi na poważniejszy poziom.

Przełom nastąpił 19 kwietnia 2026 roku. Jonas opublikował serię zdjęć z podróży do Portoryko - rodzinnych stron Gabrieli. Wśród nich znalazło się czarno-białe zdjęcie z fotobudki, na którym para przytula się do siebie. To właśnie ten kadr uznano za oficjalne potwierdzenie związku.

Joe Jonas podzielił się romantycznym kadrem z nową ukochaną Instagram:@joejonas/Charles Sykes/Bravo Getty Images

Artysta poszedł o krok dalej, publikując również materiał wideo z pobytu w San Juan. W nagraniu widać wspólne chwile pary - kolacje, wyprawy w plener, a nawet kąpiel pod wodospadem. Gabriela pojawia się tam jako "Tati", co tylko podsyciło zainteresowanie fanów.

Po serii krótkotrwałych relacji - w tym związku z modelką Stormi Bree czy znajomości z aktorką Lailą Abdallah - wszystko wskazuje na to, że tym razem Joe Jonas znalazł stabilizację. Osoby z jego otoczenia podkreślają, że relacja z Gabrielą "wydaje się inna" niż wcześniejsze.

14-latka zachwyciła całe studio. Jurorom „Must Be The Music” odebrało mowę Polsat Promocja