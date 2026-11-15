Joe Jonas rozstał się Tatianą Gabrielą. Przez rok tworzyli szczęśliwy związek

Informację podał "Us Weekly", a następnie potwierdziły ją magazyny "People" i "Entertainment Weekly". Joe Jonas oraz Tatiana Gabriela nie opublikowali oświadczeń i nie komentują rozstania. Ich przedstawiciele również nie zabrali głosu.

Wokalista i modelka zaczęli spotykać się latem 2025 roku. Początkowo trzymali się z dala od mediów. Bywali razem na kawie w Los Angeles, później widywano ich również w Nowym Jorku i Miami. Jonas nazywał partnerkę "Tati", przedstawił ją rodzinie i pozwolił jej poznać swoje córki.

Latem para sporo podróżowała. Jonas i Gabriela spędzili wakacje m.in. we Włoszech, ale po powrocie coraz trudniej było im znaleźć czas dla siebie.

"Mieli naprawdę udane lato, jednak później ich relacja zaczęła się zmieniać. Joe miał coraz więcej obowiązków zawodowych, przez co spędzali ze sobą mniej czasu" - przekazał informator "Us Weekly".

Jonas koncertuje obecnie z braćmi w ramach trasy Burning Up Tour All Over Again, która potrwa do końca grudnia. Poza występami zajmuje się dwiema córkami, które wychowuje wspólnie z byłą żoną Sophie Turner. Według źródła właśnie napięty kalendarz muzyka i różne tryby życia zaczęły ciążyć ich relacji.

Pojawił się również temat problemów z zaufaniem. Gabriela miała ostatecznie uznać, że nie chce dłużej ciągnąć tego związku. Znajomi byłej pary liczą, że Joe i Tatiana jeszcze spróbują się porozumieć, choć obecnie pozostają osobno.

Jeszcze niedawno pokazywali wspólne zdjęcia

Para potwierdziła związek w kwietniu, publikując zdjęcia z wyjazdu do rodzinnego kraju Gabrieli, Portoryko. Modelka pojawiła się również we vlogu Jonasa i pomagała mu w nauce hiszpańskiego.

Pod koniec sierpnia wybrali się razem do Las Vegas na koncert Backstreet Boys. Towarzyszyli im Nick Jonas i Priyanka Chopra oraz Kevin i Danielle Jonas. Było to jedno z ostatnich publicznych wyjść pary.

Dla Jonasa był to pierwszy poważny związek po rozstaniu z Sophie Turner. Wokalista i aktorka pobrali się w 2019 roku, a ich rozwód został sfinalizowany pięć lat później. Mają dwie córki, Willę i Delphine.

Muzyk przyznawał, że powrót do randkowania po rozwodzie budził w nim sporo obaw. Opowiedział o tym w piosence "Only Love", którą zainspirowała rozmowa z jedną z jego partnerek.

"To było naprawdę przerażające i onieśmielające. Na nowo odkrywałem, czym jest miłość" - mówił w maju 2025 roku.