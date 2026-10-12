Dwa tygodnie temu w sieci pojawiły się pierwsze spekulacje na temat rzekomego związku Kaeyry i Kamila Kuroczko. Po niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" piosenkarka oraz tancerz przyłapani bowiem zostali na wspólnym nocnym spacerze. Spotkali się tuż po nagraniach i ze zdjęć zrobionych przez paparazzich wynikało, że mają się ku sobie. Para nie szczędziła sobie czułości, a następnie skierowała się razem do mieszkania.

Żadne z nich nie potwierdziło później doniesień - zarówno Karolina, jak i Kamil unikali deklaracji. Tancerz jedynie wspomniał między słowami, w wywiadzie dla "Party", że w jego życiu pojawiła się nowa osoba. Jej tożsamość pozostawała natomiast tajemnicą.

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z show Polsatu

W ostatnią niedzielę Polsat wyemitował szósty odcinek tanecznej rywalizacji gwiazd, w którym pary zmierzyły się z rytmami latino. Na samym dole tabeli podsumowującej punkty od jury i głosy widzów uplasowała się Joanna Jędrzejczyk. Zawodniczka sportów walki, wraz ze swoim partnerem Kamilem Kuroczko, pożegnała się z parkietem i nie kryła żalu, że ta przygoda dobiega końca.

"Ja czuję wdzięczność za każą chwilę, za Kamila, za te piękne i trudne momenty. Wszystkie złe zabieram ze sobą. Czuję olbrzymią wdzięczność. Przeżyłam przygodę życia i lecimy dalej. Jesteśmy kimś więcej niż tylko gwiazdami tańczącymi w 'Tańcu z gwiazdami', niż sportsmenkami, niż bizneswoman. Lecimy dalej" - mówiła w rozmowie z Pomponikiem, tuż po zakończeniu nagrań, zalewając się łzami wzruszenia.

Joanna Jędrzejczyk potwierdziła związek Kamila Kuroczko i Kaeyry. Zwróciła się przy tym z prośbą do widzów

W tym samym wywiadzie reporter Pomponika rozpoczął temat domniemanego związku Kamila Kuroczko. Choć ani tancerz, ani Kaeyra nie potwierdzili jeszcze oficjalnie tego, że są parą, z rozmowy wyniknęło jednoznacznie, że łączy ich głębsze uczucie. Jędrzejczyk zabrała bowiem głos i wyznała, że bardzo cieszy się z miłości, która rozkwitła na jej oczach. Jednocześnie zaapelowała do internautów o jedno.

"Miłość jest czymś najpiękniejszym w życiu. Dajmy im cieszyć się tym momentem. Nie pozwólmy im zepsuć momentu zakochania. Te pierwsze trzy miesiące są takie piękne i cudowne. Wiedziałam wcześniej niż Kamil, że to się wydarzy. Nie zepsujmy im tego. Lubimy wchodzić z butami do żyć innych ludzi, oceniać, mieć oczekiwania. Nie powinniśmy tego mieć" - skwitowała sportsmenka.

Dopytana o to, czy stan zakochania tanecznego partnera wpłynął jakoś na ich treningi, Jędrzejczyk odpowiedziała wprost: "Nie wpłynęło to niekorzystnie na naszą współpracę". Zaznaczyła także, że po ich eliminacji Kuroczko będzie miał możliwość spędzania większej ilości czasu z wybranką serca. "Cieszę się, że Kamil będzie miał więcej czasu, żeby nacieszyć się swoją lubą, ukochaną i tym, co przeżywają" - dodała.

"Dajmy im miejsce. To jest piękne. Program, w którym jesteśmy wrzuceni w środek show-biznesu, może nie mieć miejsca na prawdziwą miłość i uczucia. Jak się takie rzeczy rodzą to powinniśmy dmuchać i wspierać. Program łączy i coś daje. Ja wierzę, że znajdujemy się w danym miejscu i czasie - i poznajemy ludzi z jakiegoś powodu" - podsumowała Joanna Jędrzejczyk