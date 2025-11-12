Cleto Escobedo III zmarł w wieku 59 lat. Kilka miesięcy wcześniej pojawiły się informacje o jego chorobie.

Gdy miał 9 lat, poznał swojego przyszłego przyjaciela Jimmy'ego Kimmela - będący niemal jego równolatkiem chłopak wprowadził się z rodziną do Las Vegas, by zamieszkać naprzeciwko Cleto.

Nie żyje Cleto Escobedo III. Jimmy Kimmel w żałobie

To właśnie Jimmy Kimmel przekazał informację o śmierci swojego przyjaciela.

"Rankiem straciliśmy wspaniałego przyjaciela, ojca, syna, muzyka i człowieka, mojego wieloletniego współpracownika Cleto Escobedo III. Stwierdzenie, że nasze serca są złamane, byłoby niedopowiedzeniem. Cleto i ja byliśmy nierozłączni, od kiedy miałem dziewięć lat. Fakt, że mogliśmy razem pracować każdego dnia, był marzeniem, które nie miało prawa się spełnić. Kochajcie swoich przyjaciół i pamiętajcie o żonie, dzieciach i rodzicach Cleto w swoich modlitwach" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezenter i komik nie krył łez, poświęcając swój program zmarłemu muzykowi.

Cleto Escobedo III w 2003 r. przyjął zaproszenie do jego programu "Jimmy Kimmel Live!". Na potrzeby tego show powstał dowodzony przez niego zespół Cleto and the Cletones. Grający na saksofonie muzyk był współautorem głównego muzycznego motywu programu.

Wcześniej występował na scenie u boku m.in. Pauli Abdul i Marka Anthony'ego.

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat