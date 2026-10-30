Jeszcze w poniedziałek Majewska koncertowała. "Nie wiem, dlaczego na mnie padło"

Alicja Majewska nie pojawiła się na Telekamerach. Miała ważny powód

W poniedziałek, 26 października, odbyła się gala Telekamer "Tele Tygodnia" 2026. Wśród nagrodzonych znalazła się Alicja Majewska, która zwyciężyła w kategorii "Juror" za swoją pracę w programie "The Voice Senior".

Wokalistka nie mogła jednak osobiście odebrać statuetki. Tego samego wieczoru występowała z Włodzimierzem Korczem w Teatrze Wielkim w Łodzi. Artyści świętują właśnie 50-lecie wspólnej pracy na scenie.

Zamiast tradycyjnego przemówienia Majewskiej podczas gali wyświetlono nagranie, w którym podziękowała za nagrodę. Przy okazji podkreśliła, jak ważnym doświadczeniem dla uczestników może być udział w "The Voice Senior".

"Bardzo żałuję, że nie mogę być razem z państwem i osobiście odebrać tego niezwykle miłego dla mnie wyróżnienia" - mówiła.

Majewska w końcu zabrała głos. "Nie wiem, dlaczego na mnie padło"

Na tym jednak nie zakończyły się podziękowania. Kilka dni po gali na oficjalnym profilu "The Voice Senior" na Instagramie opublikowano nowe nagranie z Alicją Majewską. Tym razem artystka pozowała już ze statuetką.

Wokalistka przyznała, że jest szczęśliwa z otrzymanej nagrody, choć w charakterystyczny dla siebie sposób umniejszała własnym zasługom.

"Nie wiem, dlaczego na mnie padło, ale się bardzo cieszę" - wyznała.

Majewska zwróciła uwagę, że w telewizyjnych programach pracuje wielu znakomitych jurorów i trenerów. Tym bardziej doceniła fakt, że wyróżnienie trafiło właśnie do niej.

Pod nagraniem szybko pojawiły się gratulacje. Internauci nie mieli wątpliwości, że statuetka znalazła się we właściwych rękach.

"Wspaniała pani Alicja", "Statuetka trafiła w godne ręce", "Gratuluję z całego serca" - pisali zachwyceni fani.

Gdzie obecnie mieszka Alicja Majewska?

Choć Alicja Majewska regularnie koncertuje w całej Polsce, od wielu lat pozostaje wierna jednemu miejscu. Wokalistka mieszka w Warszawie, na osiedlu Zacisze na Targówku, gdzie ma dom z ogrodem. Spędziła w nim już kilka dekad i nie zamierza się przeprowadzać.

Szczególne miejsce zajmuje w nim poddasze, które przeszło metamorfozę pod okiem projektantki Magdaleny Miśkiewicz. Powstała tam przytulna przestrzeń do odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi i pracy nad muzyką. Nie mogło zabraknąć pianina, przy którym przez lata odbywały się próby z zaprzyjaźnionymi artystami.



