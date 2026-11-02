Patrycja Markowska rozpoczęła jubileuszową trasę. Nie kryje emocji

W czwartek, 29 października, Patrycja Markowska wystąpiła w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Koncert zainaugurował trasę przygotowaną z okazji 25-lecia jej działalności artystycznej.

Dla wokalistki był to szczególny moment. W 2001 roku debiutowała albumem "Będę silna", a dziś ma na koncie dziesięć płyt i przeboje, które od lat śpiewają z nią całe sale koncertowe.

Niedługo po występie Markowska podzieliła się wrażeniami z fanami na Instagramie.

"Wczoraj w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie rozpoczęliśmy trasę 25-lecia! Ciężko opisać słowami, co czuję. Kto był, ten wie, jaka magia miała miejsce tego wieczoru" - napisała.

Markowska zwróciła się do fanów. "A to dopiero początek!"

Artystka nie ograniczyła się do krótkiego podziękowania za koncert. W swoim wpisie wymieniła muzyków, ekipę techniczną i osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.

Szczególne słowa skierowała do menedżerki Anny Cieplicy, której podziękowała za pracę przy przygotowaniu trasy. Nie zapomniała także o fanklubie, wspierającym ją od lat.

"A to dopiero początek!!! Do zobaczenia na trasie!" - zapowiedziała.

Pod publikacją szybko pojawiły się komentarze uczestników koncertu. Fani wspominali atmosferę występu i gratulowali wokalistce jubileuszu.

Co ciekawe, Markowska już na początku 2026 roku wracała wspomnieniami do swojego debiutu. Pokazała wówczas archiwalne zdjęcie i przypomniała pierwszy singiel "Musisz być pierwszy". Przyznała, że przez ćwierć wieku wiele zmieniło się zarówno w jej życiu, jak i sposobie patrzenia na własną twórczość.

Jubileuszowe koncerty są więc dla niej nie tylko okazją do świętowania sukcesów, ale również do ponownego spotkania z publicznością, która dorastała razem z jej piosenkami.

Ile lat ma Patrycja Markowska?

Patrycja Markowska urodziła się 21 grudnia 1979 roku w Warszawie, co oznacza, że obecnie ma 46 lat. Jeszcze w tym roku będzie świętować 47. urodziny.

Wokalistka jest córką Grzegorza Markowskiego, wieloletniego lidera zespołu Perfect. Choć wychowywała się w muzycznej rodzinie, zbudowała własną karierę. Do jej największych przebojów należą między innymi "Świat się pomylił", "Jeszcze raz", "Księżycowy" i "Ocean". W 2025 roku wydała dziesiąty album studyjny zatytułowany "Obłęd".