Jeszcze niedawno żona Enrique jeździła na wózku. Teraz spodziewają się kolejnego dziecka

Para jest znana z dyskrecji - rzadko udziela wspólnych wywiadów, nie dzieli się zdjęciami w mediach społecznościowych i od dawna unika ściankowych sesji. Mimo to czasem pozwalają fanom zajrzeć do swojego życia, publikując zdjęcia dzieci.

Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias mają już trójkę pociech. W 2017 roku przyszły na świat bliźnięta Nicholas i Lucy, a trzy lata później do rodziny dołączyła córka Mary.

Czwarte dziecko w drodze

Jak podaje Hola, para spodziewa się kolejnego dziecka, a oboje są "uszczęśliwieni" z powodu ciąży. Piosenkarz w maju skończył 50 lat, a emerytowana sportsmenka, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, wydaje się być w dobrej kondycji.

Zdrowotne zawirowania i powrót do formy

Na początku roku media obiegły zdjęcia 44-letniej Kurnikowej poruszającej się na wózku, z nogą w usztywnieniu i opatrunkiem na ręce. Dokładne problemy zdrowotne tenisistki nie są znane, ponieważ para wyjątkowo chroni swoją prywatność.

Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że stan zdrowia sportsmenki poprawił się. Cała rodzina bawiła się niedawno na jachcie, a hiszpańska prasa twierdzi, że już wtedy para była świadoma, że ich rodzina wkrótce się powiększy.

