Michał Szpak śpiewa o zakochaniu. Jeszcze niedawno mówił coś innego

Michał Szpak rozpoczął jesień od kolejnej muzycznej premiery. 18 września ukazało się "Kochanie", nowy singiel artysty, który zwraca uwagę bardzo osobistym charakterem. Utwór opowiada o zakochaniu i emocjonalnej euforii, co ciekawie łączy się ze słowami, które Szpak wypowiedział zaledwie kilka tygodni wcześniej.

Na początku sierpnia artysta przyznał, że w jego życiu nie ma romantycznej miłości. Teraz śpiewa o uczuciu i po raz kolejny pokazuje bardziej osobistą stronę swojej twórczości. Czy za "Kochaniem" stoi konkretna historia?

Nowy singiel kontynuuje kierunek rozpoczęty przez "Maj". Szpak coraz częściej sięga w tekstach po emocje i własne doświadczenia. Polskie Radio opisuje "Kochanie" jako opowieść o zakochaniu, dlatego premiera szczególnie zwraca uwagę w kontekście jego niedawnych wypowiedzi o życiu prywatnym.

Michał Szpak Pawel Wodzynski/East News East News

Jeszcze w sierpniu mówił wprost: w jego życiu nie ma miłości

Właśnie dlatego jego sierpniowe słowa brzmią dziś szczególnie ciekawie w kontekście premiery "Kochania".

Podczas sierpniowej rozmowy z Kayah artysta został zapytany, czy jest zakochany. Odpowiedział, że w jego życiu nie ma obecnie romantycznej relacji. Przyznał jednak, że czasami brakuje mu takiej bliskości. Jednocześnie zaznaczył, że nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której musiałby wybierać między uczuciem a karierą.

Szpak mówił też, że nauczył się dobrze czuć sam ze sobą, ale nie zamyka się na związek. Wręcz przeciwnie, dawał do zrozumienia, że jest na niego otwarty, jeśli tylko uda się pogodzić relację z intensywnym życiem zawodowym.

Od tamtej rozmowy minęło kilka tygodni. Michał Szpak nie potwierdził wprawdzie, by w jego życiu pojawiła się nowa osoba, ale "Kochanie" jest osobistą opowieścią o zakochaniu. Artysta nie zdradził jednak, czy tekst odnosi się do jego obecnego życia uczuciowego, czy jest jedynie muzyczną historią inspirowaną emocjami.

Szpak opowiedział o najważniejszej relacji w swoim życiu

Artysta rzadko opowiada o swoich wcześniejszych relacjach, ale wiosną 2026 roku zrobił wyjątek. Przy okazji premiery singla "Fire" przyznał, że piosenka została zainspirowana jego własnym doświadczeniem. Wokalista mówił wówczas o najdłuższej i najważniejszej relacji w swoim życiu. Uczucie ostatecznie nie przetrwało, ale po rozstaniu obie strony pozostały w dobrych relacjach. Był to jeden z nielicznych momentów, gdy Szpak tak otwarcie opowiedział publicznie o swoim wcześniejszym związku.