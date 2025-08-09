Jessie J ponownie trafiła do szpitala. Kilka tygodni temu przeszła poważny zabieg

Tymoteusz Hołysz

Brytyjska piosenkarka Jessie J w czerwcu tego roku poddała się zabiegowi mastektomii, po tym, jak zdiagnozowano u niej raka piersi. Teraz artystka ponownie trafiła do szpitala i przejść będzie musiała kolejny zabieg. Tym razem zagrożone są jej płuca.

Jessie J
Jessie JJordan PettittEast News

Mimo problemów zdrowotnych, Jessie nie rezygnuje z aktywności i pracy. Zajmuje się swoim dwuletnim synem Sky'em, a w mediach społecznościowych zapowiedziała, że nie przewiduje przerw w pracy nad nową muzyką. Artystka zaznaczyła jednak, że nadchodząca operacja będzie dla niej kolejnym testem.

"Mogę odpoczywać, rodzić oraz wydawać nową muzykę" - mówiła, podkreślając, że sfrustrowana jest koniecznością wprowadzania kolejnych zmian w planach zawodowych. Mimo tego stara się traktować trudności, jako naturalne i nieprzewidywalne elementy życia.

Kolejna Operacja Jessie J

U piosenkarki zdiagnozowano raka piersi, przez co zdecydowała się na zabieg mastektomii. To jednak nie koniec jej problemów zdrowotnych. Kilka dni temu Jessie ponownie trafiła do szpitala. Tym razem z powodu silnego bólu w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem. Mimo budzącej strach sytuacji wciąż żartowała w mediach społecznościowych, że to wynik "dramatycznej natury". Przeprowadzone badania wykazały, że w jej płucach znajduje się płyn oraz infekcja, której pochodzenie na ten moment nie jest znane.

Piosenkarka nie kryje, że sporo kosztuje ją powrót do zdrowia i pełnego funkcjonowania, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zdaniem gwiazdy, największą trudnością były ograniczenia, jakie jej ciało narzuciło po zabiegach. "To nie jest szybki powrót do zdrowia. Uwielbiam być aktywna, ale teraz muszę dostosować się do wolniejszego tempa" - mówiła w mediach społecznościowych.

Diagnoza i proces leczenia mocno odbił się także na jej zdrowiu psychicznym: "Kiedy postawiono mi diagnozę, weszłam w tryb przetrwania". Mimo tego artystka nie poddaje się i nie kryje wielu różnych emocji, które odczuwa.

"Jestem siedem tygodni po operacji związanej z rakiem piersi. Moje ciało nadal się regeneruje, nadal stara się odnaleźć swoją drogą. Ale kocham muzykę i kocham życie i chcę żyć!" - pisała na swoim Instagramie.

Jessie zaznaczyła, że choć jest po operacji, niestety jeszcze nie pozbyła się raka całkowicie.

