Zdobycie sympatii widzów nie udaje się wszystkim uczestnikom chętnie oglądanych telewizyjnych programów. Na brak atencji nie może narzekać Jessica Miemiec, czyli uczestniczka piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Teraz uczestniczka show postanowiła rozpocząć nowy rozdział w życiu i wykorzystać medialny szum, który po zakończeniu przygody w programie nie wygasł do zera.

Jessica Miemiec z "Rolnika" zdecydowała. Teraz będzie robić karierę w branży muzycznej

Jessica Miemiec w programie "Rolnik szuka żony" wystąpiła jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Choć finalnie nie udało jej się zauroczyć rolnika, zyskała sympatię widzów, stając się jedną z najbardziej zapamiętanych i barwnych uczestniczek formatu. Jak sama wspominała, nie żałuje udziału w programie, gdyż poznała wielu ciekawych ludzi.

Jessica ma teraz inny plan na zawładnięcie polskim show-biznesem. Widzowie mogli ją również pamiętać z "Gier małżeńskich" czy "Magii nagości", zaś teraz kobieta postanowiła nagrać utwór i ma ochotę na więcej.

Jessica Miemiec udostępniła w serwisie YouTube piosenkę "Zimna jak lód" i klip, który zaskoczył widzów "Rolnika". "Kiedy serce zamarza, nawet najgłośniejsze słowa nie potrafią go ogrzać. Zimna jak lód to historia o dystansie, który rodzi się z rozczarowania, o uczuciach, które przestają mieć siłę… i o chwili, w której zaczynasz rozumieć, że czasem lepiej odejść, niż walczyć o coś, co już dawno pękło. To nie jest piosenka o braku emocji. To piosenka o emocjach, które przestały mieć komu ufać" - czytamy w opisie klipu.

"Będę na pewno rozwijać się w świecie muzyki, brać lekcje śpiewu. Planuję rozwijać karierę. Niedługo będę nagrywać kolejny utwór z teledyskiem. Moje marzenie to wydać płytę, zagrać na scenie, ale też robię to jako rozwój osobisty dla siebie" - podkreśliła jakiś czas temu w wywiadzie ze Światem Gwiazd.

