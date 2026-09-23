"Jesieniara" Roxie Węgiel z komunikatem prosto z Nowego Jorku. Już wszystko jasne

Roxie Węgiel to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Wokalistka niejako dorastała na oczach całej Polski, bo szerokiej publiczności przedstawiła się już jako 13-latka w programie "The Voice Kids" (2018). Pierwszą edycję show TVP wygrała, a dziewięć miesięcy później triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtego momentu jej kariera tylko przyspieszyła.

W drugiej połowie czerwca Roxie wydała swój trzeci album "Błękit", promowany singlami "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)", "Na szeroką wodę" i "Chciałam ciebie więcej" z udziałem rapera White 2115. Dla wokalistki wyjątkowe znaczenie ma też piosenka "Dom", bo niedawno razem z mężem Kevinem Mglejem rozpoczęli budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą.

Roxie Węgiel z nocnym komunikatem z Nowego Jorku

"Ja jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam nową piosenkę 'Jesień trwa'. Tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tę jesienną porę. Dajcie znać, czy lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą" - ogłosiła Roxie, prezentując premierowy utwór "Jesień trwa (bez końca)".

"Szykuję właśnie kilka niespodzianek związanych z tą premierą, tak że bądźcie czujni" - dodała 21-latka.

Przy nowej piosence pomagali jej mąż - Kevin Mglej oraz Bartek Marszałek i Piotr Zborowski. Na okładce singla wokalistka pozuje w białej sukni. Kilka dni wcześniej w tej samej kreacji pokazała się na TikToku, dodając, że nagrywa właśnie nowy teledysk w Hamptons, czyli popularnych nadmorskich miejscowościach, w których mieszkańcy Nowego Jorku często spędzają letnie dni.

Dodajmy, że Roxie razem z Kevinem Mglejem przebywają w Nowym Jorku. Odpoczynek łączą z pracą - ostatnio wokalistka pokazała zdjęcia z legendarnym producentem Jerrym Wondą, który pierwszy ogromny sukces odniósł z albumem "The Score" (1996) zespołu Fugees.

Na koncie ma też m.in. utwór "Million Voices", czyli kompozycję z filmu "Hotel Rwanda", która dostała nominację do Złotych Globów oraz nagrody Grammy. Współpracował także m.in. z Justinem Bieberem, Akonem, Shakirą, Lionelem Richiem, Tomem Jonesem, Sinéad O'Connor, Whitney Houston czy Destiny's Child.