O związku Jeremiego Sikorskiego i Ady Posiadały przez długi czas wiadomo było niewiele. Para konsekwentnie unikała rozgłosu, nie odsłaniając szczegółów swojej relacji. Pierwsze wspólne zdjęcia zaczęły pojawiać się dopiero jesienią 2025 roku, co dla wielu obserwatorów było zaskoczeniem.

Wcześniej modelka była związana z innym uczestnikiem "Top Model", Grzegorzem Gastmanem. Zmiana w jej życiu prywatnym szybko przyciągnęła uwagę fanów programu, jednak sama zainteresowana nie komentowała szerzej tych doniesień.

Jeremi Sikorski i Ada... Sikorska! "Niech wam miłość gra w duszy!"

W kwietniu br. Jeremi Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że jego ukochana przyjęła pierścionek zaręczynowy. Zakochani dołączyli do ogłoszenia serię zdjęć wykonanych w górskiej scenerii. Na fotografiach nie zabrakło czułych gestów, a całość opatrzono symbolami serca i pierścionka. Teraz, zaledwie dwa miesiące później, gwiazdor powiadomił nagle obserwujących o ślubie - wrzucił na swoje social media kadry, w których jego żona Ada kroczy w białej, długiej sukience, zaś on towarzyszy jej w czarnym, klasycznym garniturze z czarnym krawatem.

Ada Posiadała zmieniła swoją instagramową nazwę na @adasikorskaa, sugerując tym samym przyjęcie nazwiska męża. Fani pary od razu zareagowali na tę szczęśliwą informację.

Instagram: @jeremisikorski Miko Marczuk materiał zewnętrzny

Pod wpisem niemal natychmiast pojawiły się setki reakcji. W komentarzach dominowały gratulacje i ciepłe słowa. "Jesteście piękni. Niech Wam miłość do siebie (i świata!) gra w duszy. Bądźcie TYLKO WY - w przyjaźni, szacunku i wspólnym smakowaniu życia. Kibicuję Waszemu duetowi i… chcę więcej takich cudownych kolaboracji. Szykuję się na jakąś kołysankę", "Gratulacje", "Piękni ludzie" czy "Moi ulubieni", "Wszystkiego najlepszego kochani! Bardzo się cieszę Waszym szczęściem" - piszą internauci, nie kryjąc entuzjazmu.

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