Jennifer Lopez 25 lipca br. dała koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Przypomnijmy, iż show miało miejsce dzień po jej 56. urodzinach, co z pewnością przyczyniło się do stworzenia pozytywnych wspomnień. W popularnym programie Jimmy'ego Fallona wyznała, iż to właśnie koncert w Polsce wspomina najcieplej. Jak opisała spotkanie z polską publicznością?

Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce. "Miałam wspaniały czas"

"Bawiłam się najlepiej. To było wspaniałe znów wyjść na scenę, być wśród ludzi, publiczności i tak dalej. Miałam wspaniały czas, naprawdę tak było (...). To był jeden z lepszych koncertów" - opisała występ w Polsce Jennifer, dodatkowo komentując zaistniałą wtedy wpadkę.

"Stworzyli mi ten strój tego samego dnia. Widziałam zdjęcie supermodelki z lat 90., Yasmine Bleeth, i miała ten piękny kostium, więc powiedziałam: "Uszyjmy to!". Zrobili mi coś takiego, bo po prostu miałam na to ochotę. Nie mieliśmy zbytnio czasu, nie wiedziałam do końca, czy w ogóle tego użyję, ale zrobiłam to w ostatniej chwili i wszystko się rozpadło" - odparła Lopez, przypominając sytuację, gdy podczas warszawskiego występu spadła jej mini.

