W lipcu 2022 roku wokalistka Jennifer Lopez i aktor Ben Affleck powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas kameralnej uroczystości w Las Vegas. Para, która reaktywowała swój związek po przeszło 20 latach, zamieszkała później w nowym domu wraz ze swoimi dziećmi z poprzednich związków.

Dawna miłość jednak nie przetrwała próby czasu. W sierpniu 2024 r. JLo złożyła pozew o rozwód, a także wniosek o powrót do nazwiska panieńskiego nazwiska Jennifer Lynn Lopez. W styczniu 2025 r. sfinalizowano zakończenie gwiazdorskiego małżeństwa.

Krótko po rozwodzie JLo za 21 mln dolarów kupiła luksusową rezydencję w Calabasas w hrabstwie Los Angeles. W sąsiedztwie swoje domy mają m.in. Kim Kardashian i jej przyrodnia siostra Kylie Jenner. Tradycyjnie Lopez zdecydowała się na remont posiadłości.

Jennifer Lopez i jej luksusowa posiadłość

"Jennifer remontuje każdy dom, do którego się wprowadza, ponieważ chce mieć określony wygląd, styl JLo, który sprawi, że miejsce będzie jej własne" - powiedziała anonimowa informatorka "Daily Mail".

"Kupiła dom na strzeżonym osiedlu, gdzie wszędzie jest ochrona i kamery. Jest tam niezwykle bezpiecznie. Dzięki temu nie musi się martwić, gdy Max przejedzie rowerem ulicą albo gdy Emme pójdzie na spacer z przyjaciółką" - dodaje.

Bliźnięta Max i Emme (ur. w 2008 r.) to dzieci JLo i wokalisty Marca Anthony'ego (byli małżeństwem w latach 2004-2014).

Dom Jennifer Lopez w Calabasas BACKGRID / Backgrid USA / Forum Agencja FORUM

Na liczącej ponad 100 arów posiadłości znajduje się m.in. główny dom o powierzchni ponad 900 m kwadratowych z kinem, siłownią i kuchnią dla szefa kuchni, a także stodoła, stajnie, ujeżdżalnia, dom gościnny i basen. Wcześniejszymi właścicielami byli m.in. John Fogerty z grupy Creedence Clearwater Revival i aktor Sylvester Stallone.

Dodajmy, że przez ponad 1,5 roku nie udało się sprzedać małżeńskiej posiadłości JLo i Bena Afflecka w Beverly Hills, za którą wokalistka oczekiwała 68 mln dolarów. Oferta sprzedaży rezydencji właśnie została oficjalnie wycofana.

