25 lipca 2025 r., na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się wyjątkowe widowisko, na które polscy faniJennifer Lopez czekali z niecierpliwością. Artystka powróci do naszego kraju po 13 latach nieobecności! Wystąpi w ramach trasy "Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025".

J.Lo niedługo zawita do Polski. Pierwsze koncerty z trasy już za nami!

Jak zapowiadał Janusz Stefański z agencji Prestige MJM: "to będzie bez wątpienia jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska z imponującą choreografią, niezapomnianymi przebojami i energetycznym show".

Trasa "Up All Night Live In 2025" wystartowała 8 lipca w Hiszpanii, lecz już po pierwszym z koncertów J.Lo zmuszona była zmierzyć się z krytyką. Okazuje się, że choć europejscy fani długo czekali na występy gwiazdy, nie są zadowoleni z show, które ta prezentuje. Na TikToku aż roi się od filmików, za sprawą których słuchacze oskarżają gwiazdę o fałszowanie, nudne widowisko i - co najgorsze - brak oryginalności, a nawet kopiowanie pomysłów od koleżanki po fachu, Beyonce.

Fani są załamani trasą Jennifer Lopez. Najgorzej wypadają kostiumy

Najwięcej emocji wśród fanów wokalistki wzbudziły kostiumy sceniczne, które zdaniem wielu pozostawiają sporo do życzenia. Publiczność dopatrzyła się kiepskiej jakości materiałów i co więcej - zabrudzeń na kolanach piosenkarki. Słuchacze sugerują, że J.Lo oszczędza na strojach, co nie prezentuje się dobrze.

"Beyonce z Temu", "Co do diabła dzieje się z jej strojami?", "Ludzie naprawdę płacą, żeby to oglądać?", "Ten strój nie kosztował nawet grosza i to widać", "Jej strój jest okropny. Chociaż tancerze wyglądają słodko", "Te brudne kolana mnie wykańczają", "Projektant tych strojów musi jej nie cierpieć", "Mam tyle pytań..." - czytamy w komentarzach na TikToku.

