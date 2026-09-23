Vogue World: Milano otworzyło mediolański tydzień mody poświęcony kolekcjom na sezon wiosna-lato 2027. Piąta edycja wydarzenia połączyła pokaz mody z muzyką, tańcem i sztuką, a jej motywem przewodnim były włoskie rzemiosło oraz kreatywność w epoce sztucznej inteligencji. Widowisko zorganizowano pod szklanym dachem jednej z najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych w mieście.

Niespodziewany moment na wybiegu

Jennifer Lopez przybyła na wydarzenie w efektownej, balowej sukni z czarnego tiulu i cekinowych aplikacji od Dolce & Gabbana. Gorsetowa góra podkreślała sylwetkę artystki, a szeroka spódnica nadawała stylizacji teatralny charakter. Gwiazda dobrała do niej przezroczyste, długie rękawiczki, buty typu slingback oraz diamentową biżuterię z turkusem.

W pewnym momencie 57-letnia artystka opuściła pierwszą linię widowni. Tenisista Lorenzo Musetti podał jej dłoń, a Lopez przeszła na środek przestrzeni pokazowej i wykonała choreografię, obracając się w rozkloszowanej sukni. W segmencie z jej udziałem pojawili się także inni goście, w tym tenisistka Aryna Sabalenka oraz aktorka Simone Ashley.

Jennifer Lopez na pokazie mody w Mediolanie Stefania M. D'Alessandro Getty Images

Moda, sport i wielkie nazwiska

Udział Amerykanki stanowił część aktu "The New Millennium/Dolce Vita". Musetti wystąpił w stylizacji Bottega Veneta, podczas gdy Lopez reprezentowała dom mody Dolce & Gabbana, z którym współpracuje od lat.

Na liście uczestników Vogue World: Milano znaleźli się również m.in. Gigi Hadid, J Balvin, Deva Cassel, Ghali, Elodie, Paola Egonu oraz Arianna Fontana. W programie wieczoru wystąpili także Alicia Keys i włoski tancerz baletowy Roberto Bolle, a modelka Eva Herzigová poprowadziła hołd dla zmarłego Giorgio Armaniego.

Pokaz z ważnym celem

Vogue World jest cyklem wydarzeń rozpoczętym w 2022 roku, łączącym modę ze spektaklem scenicznym i działalnością społeczną. Włoska odsłona miała również wymiar charytatywny: cały dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na rewitalizację publicznej biblioteki w dzielnicy Quarto Oggiaro, na północy Mediolanu.