Jennifer Lopez pokazała się w zjawiskowej kreacji. Z widowni trafiła prosto na wybieg

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Jennifer Lopez była jedną z największych gwiazd wydarzenia Vogue World: Milano. Artystka najpierw pojawiła się wśród gości, by chwilę później przejąć wybieg w historycznej Gallerii Vittorio Emanuele II.

Jennifer Lopez zatańczyła na wybiegu podczas Vogue World: Milano 2026, otwierając tydzień mody i wspierając rewitalizację mediolańskiej biblioteki.
Jennifer Lopez na pokazie w MediolanieDaniele VenturelliGetty Images

Vogue World: Milano otworzyło mediolański tydzień mody poświęcony kolekcjom na sezon wiosna-lato 2027. Piąta edycja wydarzenia połączyła pokaz mody z muzyką, tańcem i sztuką, a jej motywem przewodnim były włoskie rzemiosło oraz kreatywność w epoce sztucznej inteligencji. Widowisko zorganizowano pod szklanym dachem jednej z najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych w mieście.

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Niespodziewany moment na wybiegu

Jennifer Lopez przybyła na wydarzenie w efektownej, balowej sukni z czarnego tiulu i cekinowych aplikacji od Dolce & Gabbana. Gorsetowa góra podkreślała sylwetkę artystki, a szeroka spódnica nadawała stylizacji teatralny charakter. Gwiazda dobrała do niej przezroczyste, długie rękawiczki, buty typu slingback oraz diamentową biżuterię z turkusem.

W pewnym momencie 57-letnia artystka opuściła pierwszą linię widowni. Tenisista Lorenzo Musetti podał jej dłoń, a Lopez przeszła na środek przestrzeni pokazowej i wykonała choreografię, obracając się w rozkloszowanej sukni. W segmencie z jej udziałem pojawili się także inni goście, w tym tenisistka Aryna Sabalenka oraz aktorka Simone Ashley.

Kobieta w efektownej, czarnej sukni z falbanami i błyszczącymi zdobieniami, nosząca długie rękawiczki i naszyjnik, idzie pewnym krokiem po wybiegu podczas pokazu mody, wokół zebrani widzowie.
Jennifer Lopez na pokazie mody w MediolanieStefania M. D'AlessandroGetty Images

Moda, sport i wielkie nazwiska

Udział Amerykanki stanowił część aktu "The New Millennium/Dolce Vita". Musetti wystąpił w stylizacji Bottega Veneta, podczas gdy Lopez reprezentowała dom mody Dolce & Gabbana, z którym współpracuje od lat.

Na liście uczestników Vogue World: Milano znaleźli się również m.in. Gigi Hadid, J Balvin, Deva Cassel, Ghali, Elodie, Paola Egonu oraz Arianna Fontana. W programie wieczoru wystąpili także Alicia Keys i włoski tancerz baletowy Roberto Bolle, a modelka Eva Herzigová poprowadziła hołd dla zmarłego Giorgio Armaniego.

Pokaz z ważnym celem

Vogue World jest cyklem wydarzeń rozpoczętym w 2022 roku, łączącym modę ze spektaklem scenicznym i działalnością społeczną. Włoska odsłona miała również wymiar charytatywny: cały dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na rewitalizację publicznej biblioteki w dzielnicy Quarto Oggiaro, na północy Mediolanu.

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