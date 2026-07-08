Jennifer Lopez o krok od wpadki. W Paryżu szaleje ze strojami

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Sporo emocji w plotkarskich mediach budzą ostatnie występy Jennifer Lopez w Paryżu. 56-letnia gwiazda bierze obecnie udział w tamtejszym Tygodniu Mody, nic więc dziwnego, że skąpe kreacje wokalistki i aktorki wywołują mnóstwo komentarzy.

Jennifer Lopez w dopasowanej sukni bez ramion, z rozpuszczonymi włosami i okularami, podczas Paris Fashion Week.
Jennifer Lopez podczas Paris Fashion Week - 8 lipca 2026 r.Yehiel Chekroune / BACKGRID / Backgrid UK / ForumAgencja FORUM

W ostatnim czasie Jennifer Lopez była jedną z uczestniczek gwiazdorskiego ślubu i wesela Taylor Swift i Travisa Kelce'a w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Stamtąd J.Lo wybrała się na Paris Fashion Week.

Podczas Tygodnia Mody w stolicy Francji 56-letnia gwiazda prezentuje pełną gamę różnych kreacji, które wywołują gorące emocje wśród obserwatorów. W ciągu 48 godzin zaprezentowała trzy odmienne stylizacje.

"Jej styl jest wyrazisty, ale zawsze odzwierciedla bardzo osobisty charakter: jest odważny, śmiały, zmysłowy. Nie boi się ryzyka i zdecydowanie nie lubi pozostawać niezauważona" - komentuje w rozmowie z serwisem "Hola!" konsultantka wizerunku i dziennikarka Alejandra Salas.

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Nie mogli oderwać wzroku Jennifer Lopez. Gwiazda o krok od wpadki

Ryzykowna była szczególnie obcisła kreacja, w której wybrała się do restauracji Siena na Place du Marché Saint-Honoré. Gwiazda mocno odsłoniła dekolt, ozdobiony diamentowym naszyjnikiem z krokodylem marki Cartier.

Wokalistka, aktorka i jedna z ikon popkultury wielokrotnie podkreślała, że czuje się dobrze w swoim ciele i lubi to pokazywać poprzez ubiór.

W styczniu 2025 r. J.Lo ostatecznie zakończyła swoje małżeństwo z aktorem Benem Affleckiem. Od tego czasu jest singielką.

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