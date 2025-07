Jennifer Lopez nie może zapomnieć koncertu w Polsce! Do sieci trafiło nagranie z Warszawy

Koncert Jennifer Lopez w Polsce, który odbył się 25 lipca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, należy do jednych z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Polacy czekali na powrót artystki 13 lat, przez co tłum wręcz oszalał, gdy J.Lo wkroczyła na scenę. Fani jeszcze długo będą wspominać wyjątkowe show. Okazuje się, że gwiazda również nie może zapomnieć warszawskiego występu. Do sieci trafiło nagranie, którym podziękowała Polakom za wyjątkowe chwile.