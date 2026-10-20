Jennifer Lopez miała znaleźć miłość na planie. Dzieli ich 11 lat

Jennifer Lopez i Brett Goldstein pojawili się 16 października na przyjęciu zorganizowanym przez menedżera gwiazd Cade'a Hudsona. Choć przed fotoreporterami pokazali się osobno, według "Page Six" na miejsce przyjechali jednym samochodem. Po imprezie również mieli odjechać razem.

Serwis dotarł do osoby, która twierdzi, że 57-letnia wokalistka i 46-letni aktor zaczęli się spotykać. Na razie nie ma być to jednak poważny związek, a raczej niezobowiązująca znajomość. Ani Lopez, ani Goldstein nie odnieśli się do tych doniesień.

Jennifer Lopez i Brett Goldstein dementowali plotki

Podejrzenia, że filmowa para może mieć się ku sobie, pojawiły się jeszcze przed premierą "Biurowego romansu". W marcu 2025 roku widziano ich razem na broadwayowskim spektaklu "Oh, Mary!", a miesiąc później rozpoczęli pracę na planie komedii Netfliksa.

Podczas promocji produkcji oboje zostali zapytani o romans w programie "Today". Lopez przyznała, że media próbują ją połączyć z każdym mężczyzną, z którym pracuje lub pokazuje się publicznie.

"Myślę, że wystarczy stanąć obok niej, żeby tak się stało" - żartował Goldstein.

Gdy prowadząca poprosiła o jednoznaczną odpowiedź, aktorzy zgodnie zapewnili, że nie są parą. Lopez później ponownie zwróciła jednak uwagę na kolegę z planu. W programie "Watch What Happens Live" nazwała go najlepiej całującym spośród swoich ekranowych partnerów.

Brett Goldstein napisał film specjalnie dla Jennifer Lopez

Historia ich znajomości rozpoczęła się jeszcze zanim spotkali się osobiście. Goldstein od dawna był fanem Lopez, o czym mówił między innymi w swoim podcaście "Films to Be Buried With". Szczególne wrażenie zrobiła na nim jej rola w "Ślicznotkach".

Gdy razem z Joem Kellym wpadł na pomysł nowej komedii romantycznej, od początku wyobrażali sobie Lopez w głównej roli. W wiadomości do wokalistki napisali, że jest pierwsza na liście kandydatek. Szybko dodali, że na liście nie ma nikogo więcej, a bez jej zgody film po prostu nie powstanie.

Lopez przyjęła propozycję. Sama również znała twórczość Goldsteina, ponieważ oglądała "Teda Lasso", a grany przez niego Roy Kent należał do jej ulubionych bohaterów.

"Biurowy romans" miał premierę w 2026 roku. Wspólne występy aktorów podczas promocji filmu tylko podsycały komentarze o widocznej między nimi chemii. Najnowsze zdjęcia z Los Angeles ponownie uruchomiły plotki, ale doniesienia o związku wciąż opierają się wyłącznie na słowach anonimowego informatora.

Jennifer Lopez w sierpniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem po dwóch latach małżeństwa. Brett Goldstein rzadko mówi natomiast o swoim życiu prywatnym. Jego ostatnim publicznie znanym związkiem była relacja z aktorką Beth Rylance.