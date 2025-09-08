W marcu 2024 roku na półki sklepowe trafił siódmy studyjny krążek Ariany Grande, zatytułowany "eternal sunshine". Wydawnictwo promowały takie utwory jak "yes, and?", "we can't be friends (wait for your love)" czy chociażby "the boy is mine", a potem artystka podzieliła się z fanami rozszerzoną wersją albumu. To właśnie ponad 26-minutowy teledysk z "rozszerzenia" został okrzyknięty najlepszym klipem roku. O czym opowiada produkcja?

Ariana Grande trumfuje na MTV Video Music Awards 2025. Zgarnęła najważniejszą nagrodę

Rola Glindy w broadwayowskim spektaklu przeniesionym na duży ekran, "Wicked", zachwyciła nie tylko fanów Ariany Grande, ale i krytyków, którzy zaczęli wróżyć jej świetlaną przyszłość w świecie filmu. Teraz, tuż przed premierą drugiej części produkcji, "Wicked: For Good", ujawniono, iż ruszyły prace nad kolejnym filmowym projektem Ariany Grande - "Poznaj moich rodziców 4", gdzie gwiazda wcieli się w jedną z głównych postaci. Fabułę produkcji osadzono w Nowym Jorku, zaś nagrywki są zaplanowane do końca listopada br. Wytwórnia potwierdziła, że film ma trafić do kin 25 listopada 2026 roku.

Pomimo wielu projektów okołofilmowych, Ariana Grande znalazła czas na przyjście na tegoroczne rozdanie nagród muzycznej stacji MTV. Jak widać, opłaciło jej się to - gwiazda zgarnęła główną statuetkę za "Teledysk roku", a ponadto wygrała w kategoriach "Teledysk długoformatowy" i "Teledysk pop". Choć nie wygrała tytułu "Artystki roku", który przypadł Lady Gadze, wokalistki siedziały obok siebie na gali i wspólnie, dopingując się nawzajem, spędziły wieczór.

Na "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead", ku uciesze fanów, pojawiło się pięć nowych utworów, a nawet rozszerzona wersja intra albumu. To właśnie "twilight zone", "warm", "dandelion", "past life" i "Hampstead" stały się inspiracją do stworzenia krótkiego filmu, zapraszającego fanów Ariany do jej świata.

W filmie "brighter days ahead" (reż. Christian Breslauer) widzimy samą Arianę Grande, wcielającą się w postać Peaches, czyli bohaterki, która w klipie do piosenki "we can't be friends (wait for your love)" poddała się, na wzór fabuły filmu "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", zabiegowi wymazania pamięci.

W nagrodzonej wizualizacji Ariana Grande jest już babcią. Emerytowana gwiazda muzyki pop i filmu rozpoczyna sesję przypomnienia najważniejszych chwil z życia, po czym te trwale usuwają się z jej pamięci. Nie zabrakło rodzinnych taśm, a nawet taty Ariany, Eda Butery, który również wystąpił w klipie - rolą mężczyzny było przywrócenie swojej córki do życia.

Sara James o ekscytacji przed występem na Fryderykach. "Jestem zaszczycona tym, że album po angielsku, 'Playhouse', został doceniony w Polsce" interia INTERIA.PL