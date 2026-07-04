35-letnia obecnie Julita Ratowska na muzycznej scenie dała się poznać jako Jula. Jako dziecko wokalistka występowała w Zespole Pieśni i Tańca "Łomża". Będąc nastolatką zdecydowała się podzielić swoim talentem z internetową publicznością i zaczęła publikować amatorskie nagrania z coverami w sieci.

W 2012 r. nastąpił moment przełomowy w karierze Juli. Wydała wówczas single "Za każdym razem" i "Nie zatrzymasz mnie", które trafiły na szczyty list przebojów wielu rozgłośni radiowych. Pierwszą z wymienionych już w wersji demo, nagranej w domowych warunkach, odsłuchało w sieci ponad 1 mln użytkowników. Idąc za ciosem, nakładem wytwórni My Music, jeszcze w tym samym roku wydała swój debiutancki album - "Na krawędzi". Wydawnictwo pokryło się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy.

Jula po raz pierwszy została mamą. Opublikowała wzruszające zdjęcie

Dość niespodziewanie wokalistka w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie niemowlęcej dłoni. "Witaj na świecie nasz świecie M. 02.07.2026" - głosi krótki opis.

Informacja o tym, że Jula została mamą są o tyle nieoczekiwane, że wcześniej udało się jej utrzymać w tajemnicy fakt, że spodziewa się dziecka. Nie wiadomo też, kim jest ojciec jej potomka.

Przypomnijmy, że w latach 2010-2017 była żoną rapera Marcina "Fabisza" Fabiszewskiego. Po rozwodzie wokalistka wróciła do swojego panieńskiego nazwiska i z rodzinnej Łomży przeprowadziła się do Warszawy, gdzie żyje z dala od fleszy.

Poza nagrywaniem kolejnych płyt (w sumie ma na koncie trzy albumy) i piosenek Jula brała udział w takich telewizyjnych programach, jak m.in. "Bitwa na głosy", "Agent - Gwiazdy" czy "Śpiewajmy razem. All together now" w Polsacie.

W styczniu w mediach społecznościowych przypomniała piosenkę "Za każdym razem", która - jak sama napisała - zmieniła jej życie. "Dziękuję, że towarzyszycie mi w tej pięknej podróży! Kiedy? Kiedy to minęło?" - zastanawiała się Jula.