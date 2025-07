Marlena Drozdowska swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie - jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Wiśniewska - stawiała na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 1973 r. nawiązała współpracę z Grupą I stworzoną przez kompozytora Juliusza Loranca (pisał piosenki dla m.in. zespołu Alibabki, Stana Borysa, Macieja Kossowskiego, Haliny Kunickiej, Jana Pietrzaka, Jacka Lecha i Ireny Santor).

To właśnie z Grupą I pojawiła się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1974 r. Z napisanym przez Loranca (do słów Jonasza Kofty) utworem "Radość o poranku" zdobyła nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. 50 lat od tego sukcesu Marlena Drozdowska postanowiła przypomnieć ten przebój. W nowej wersji piosenki towarzyszył jej zespół BeMy, dowodzony przez braci Mattiego i Eliego Rosinskich. Grupa dała się poznać szerokiej publiczności w szóstej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, gdzie zajęła drugie miejsce w finale. Sukcesy odnosili także na festiwalach w Sopocie i Jarocinie.

Marlena Drozdowska: Jak "Mydełko Fa" podbiło Polskę

Za sprawą triumfu w Opolu Marlena Drozdowska trafiła do słynnego kabaretu Pod Egidą, a także wschodnioniemieckiej grupy wokalnej Gerd Michaelis Chor. Kolejne lata przyniosły występy w zachodniej Europie. Po powrocie do Polski nagrała solową płytę we współpracy z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, a tytułowa piosenka "Bajadera Plaża" wygrała plebiscyt na przebój Lata z Radiem.

To właśnie Andrzejowi Korzyńskiemu wokalistka zawdzięcza miejsce w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Razem ze swoim synem Mikołajem Korzyńskim przygotował pastisz popularnej na przełomie lat 80. i 90. muzyki chodnikowej. Tak narodziła się piosenka "Mydełko Fa", w której Marlenie Drozdowskiej towarzyszył aktor Marek Kondrat. Miłośnicy polskiego disco nie zauważyli prześmiewczego charakteru piosenki i przyjęli ją niemalże za swój hymn.

"To nasze mydełko zrobiło niesamowitą furorę, ale żadna rozgłośnia ani radiowa, ani telewizyjna nie chciała tej piosenki puszczać" - opowiadała wokalistka w "Dzień dobry TVN". Drozdowska twierdziła też, że popularność piosence zapewniła amerykańska Polonia, bo utwór był niezwykle lubiany w Chicago. "Na tyle, że pół roku później ja praktycznie zamieszkałam w Chicago, bo było tyle koncertów" - wspominała.

15 lipca, w dniu swoich urodzin, Marlena Drozdowska wystąpi z recitalem w Kalinowym Sercu w Warszawie.

"Zamierzam zaśpiewać dla Was utwory premierowe, klimatyczne i te bardziej znane. Wspaniale jeśli do tego wspólnie poświętujemy dobrze się bawiąc. Tak więc czekam na Was kochani i raduję się na myśl poznania i spotkania Was" - zaprasza wokalistka.

