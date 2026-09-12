Jej nagłe zniknięcie nie było przypadkowe. Lady Gaga została mamą

Informację o narodzinach dziecka jako pierwszy przekazał serwis Page Six. Doniesienia potwierdził następnie magazyn "People", powołując się na osobę z otoczenia pary. Przedstawiciele Lady Gagi nie odpowiedzieli na prośby redakcji o komentarz.

W tym samym czasie opublikowano zdjęcia wykonane podczas rodzinnego spaceru. Wokalistka niosła noworodka w chuście, a obok niej szedł Michael Polansky. Było to pierwsze publiczne pojawienie się pary z dzieckiem.

Lady Gaga przez kilka miesięcy unikała rozgłosu

Ostatnie miesiące Lady Gaga spędzała z dala od branżowych wydarzeń. Po zakończeniu trasy "The Mayhem Ball" ograniczyła publiczne wystąpienia, co wywołało falę spekulacji na temat jej życia prywatnego.

Trasa promująca album "Mayhem" trwała niemal dziewięć miesięcy i objęła 86 koncertów na całym świecie. Po jej zakończeniu piosenkarka sporadycznie pojawiała się publicznie. W sierpniu zrobiła sobie zdjęcie z fanką w północnej Kalifornii, ale poza tym pozostawała poza zasięgiem mediów.

Jak podawał Page Six, decyzja o wycofaniu się z życia publicznego miała być świadoma. Gwiazda, która rozpoczęła międzynarodową karierę jako dwudziestolatka, chciała po latach intensywnej pracy zadbać o prywatność.

Rozwiń

Macierzyństwo było jej wielkim marzeniem

Lady Gaga od dawna mówiła, że w przyszłości chciałaby założyć rodzinę. Już w 2019 roku, pytana o plany na kolejną dekadę, wymieniła dzieci obok następnych filmów i projektów muzycznych.

Do tematu wróciła w rozmowie z "The New York Times" w marcu 2025 roku. Przyznała wtedy, że perspektywa macierzyństwa budzi w niej ekscytację, choć wcześniej towarzyszyło jej wiele obaw. Podkreślała również, że chciałaby zapewnić dzieciom swobodę wyboru własnej drogi.

Kilka miesięcy później w programie Stephena Colberta nazwała macierzyństwo rolą, na której najbardziej jej zależy.

"To moja kolejna główna rola, mam nadzieję" - mówiła.

Artystka nie ukrywała przy tym, że zastanawia się, jak pogodzić wychowywanie dziecka z karierą, która przez wiele lat znajdowała się w centrum jej życia.

Kim jest Michael Polansky?

Lady Gaga i Michael Polansky są związani od 2019 roku. Pierwsze informacje o ich relacji pojawiły się po sylwestrowej imprezie w Las Vegas, a na początku 2020 roku piosenkarka opublikowała ich wspólne zdjęcie.

Polansky jest przedsiębiorcą i dyrektorem wykonawczym Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Z Gagą łączy go również działalność społeczna. Wokalistka od lat prowadzi Born This Way Foundation, organizację zajmującą się zdrowiem psychicznym młodych ludzi.

Para zaręczyła się w 2024 roku. Gaga potwierdziła tę informację podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, przedstawiając Polansky'ego premierowi Francji Gabrielowi Attalowi jako swojego narzeczonego.

Oboje konsekwentnie chronią życie prywatne. Nie wiadomo jeszcze, czy po medialnych doniesieniach zdecydują się samodzielnie poinformować o narodzinach dziecka.