W mediach społecznościowych Nataszy Urbańskiej pojawiło się nowe nagranie, na którym wokalistka pochwaliła się wysportowaną formą. Pokazała, jak stoi na głowie i wykonuje przy tym różne pozy. Nie od dziś wiadomo, że aktorka, tancerka oraz wokalistka jest kobietą wielu talentów, lecz każdy jej nowy wyczyn zaskakuje internautów coraz bardziej.

"Mam talent?" - spytała artystka w opisie filmiku. Imponujące umiejętności i gibkie ciało Nataszy Urbańskiej sprawiły, że obserwujący zalali ją falą komentarzy. Spora część z nich dotyczyła zachwytu nad talentem autorki hitu "Rolowanie", lecz niektóre nawiązały do wolnej posady w jury programu TVN-u, o której widzowie dowiedzieli się zaledwie chwilę wcześniej.

Julia Wieniawa zwalnia fotel jurorski w "Mam talent"! To Natasza Urbańska zajmie jej miejsce?

Post Nataszy Urbańskiej wywołał spore poruszenie bowiem został opublikowany w tym samym czasie, w jakim media obiegły wieści o odejściu Julii Wieniawy z "Mam talent". Wokalistka oficjalnie potwierdziła, że w najbliższej edycji show TVN-u zwolni fotel jurorski. "W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną" - pisała w mediach społecznościowych.

Wśród fanów telewizyjnych programów błyskawicznie pojawiły się spekulacje, jakoby 27-latka miała zostać podkupiona przez konkurencję. Spora część internautów wskazuje na Polsat, bowiem w ostatnim czasie Wieniawa wystąpiła m.in. w finale "Tańca z gwiazdami", a także podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Na oficjalne potwierdzenie plotek widzowie będą musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Fani Nataszy Urbańskiej mają swoją teorię. "Ktoś tu chyba ma chrapkę na fotel po Wieniawie"

Pod nowym nagraniem Nataszy Urbańskiej pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których fani dopytują artystkę o udział w programie. "Nowa jurorka 'Mam talent'?", "Ktoś tu chyba ma chrapkę na fotel po Wieniawie", "Oczywiście!! Czyżby nowa osoba na fotelu?", "Czy to zapowiedź udziału w 'Mam talent'?" - czytamy. Gwiazda natomiast na razie niczego nie zdradza.

W sekcji komentarzy pojawiło się także wiele głosów zachwytu nad formą artystki. "Ale piękna rzeźba", "W końcu kiedyś trenowało się gimnastykę. Super, Natasza", "Kobieta wielu talentów", "Do tańca i do różańca", "Czego pani nie potrafi, pani Nataszo?", "Jesteś wszechstronnie utalentowana", "Ja po takim wyczynie leżałabym już na ortopedii", "Wow! Zdolniacha", "Super forma, gratuluję", "Szacun!" - piszą fani Nataszy Urbańskiej.