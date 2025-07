Singiel "Jump" to długo wyczekiwana nowość od Blackpink - jednego z najpopularniejszych zespołów K-popowych. Swoją koncertową przedpremierę miał 5 lipca, gdy artystki zagrały pierwszy koncert ze światowej trasy koncertowej "Deadline" w Korei Południowej. Był to pierwszy występ piosenkarek od blisko dwóch lat, przez co fani niecierpliwili się i byli ciekawi, jakie nowości przygotowały ich idolki.