Wydany pierwotnie we Francji w 1976 r., przed międzynarodową premierą w 1977 r., "Oxygène" pomógł przybliżyć muzykę elektroniczną globalnej publiczności i ugruntował pozycję Jean-Michela Jarre'a jako jednej z kluczowych postaci tego gatunku. Nagrany w dawnej kuchni jego paryskiego mieszkania przy użyciu ośmiościeżkowego magnetofonu, własnoręcznie zbudowanego miksera oraz niewielkiej kolekcji syntezatorów i instrumentów elektronicznych, album sprzedał się w nakładzie ponad 18 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Jubileuszowe wydanie z okazji 50-lecia (premiera 27 listopada) zawiera nowy zremasterowany miks stereo z 2026 r., stworzony z oryginalnych taśm w celu przywrócenia pełnej dynamiki i charakteru nagrania. Płyta ukaże się w kilku formatach, w tym Blu-Ray w wersji kolekcjonerskiej deluxe mediabook zawierającej album "Oxygène" po raz pierwszy w formacie Dolby Atmos, wraz z nowym miksem 5.1, remasterem stereo z 2026 r. oraz materiałami archiwalnymi.

"Kiedy tworzyłem 'Oxygène', pracowałem bezpośrednio z instrumentami analogowymi i taśmą, wtedy dźwięk miał szczególną głębię, ruch i własne życie. W przypadku tej jubileuszowej edycji wróciliśmy do oryginalnych taśm z zamiarem zachowania tego charakteru, a nie jego zmiany" - podkreśla Jean-Michel Jarre.

Za immersyjny miks odpowiada nowa firma produkcyjna Distant Swimmer, którą założyli brytyjscy muzycy i producenci: David Kosten znany jako Faultline (m.in. Bat For Lashes, Marina, Everything Everything) oraz Steven Wilson, lider Porcupine Tree i masy innych projektów (Blackfield, Storm Corrosion, No-Man), działający również solo. Ten drugi jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów z dorobku takich zespołów, jak King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss czy Anathema.

"Ta muzyka tkwi głęboko w moim DNA i bez wątpienia ukształtowała mnie jako artystę i producenta. Co za zaszczyt znaleźć się w studiu z Jean-Michelem Jarre'em prawie 50 lat później, pracując nad tym nadzwyczajnym arcydziełem" - nie kryje ekscytacji David Kosten.

Jean-Michel Jarre i 50 lat "Oxygène": Transmisja z przyszłości

W nowym wydaniu płyta zawierać będzie teksty przygotowane przez Alexisa Petridisa ("The Guardian"), który wspomina, że "Oxygène" brzmiał jak "ciekawa transmisja z przyszłości", gdy trafił na brytyjską listę singli w 1977 r. "'Oxygène' nie był tylko wyjątkowo dobrym albumem. Był albumem, który sprawiał wrażenie osobliwego zwieńczenia, na którym Jean-Michel Jarre zdołał uchwycić i połączyć każdy istniejący aspekt elektroniki w 40 minutach muzyki".

Alma Rota z francuskiego wydania "Rolling Stone" dodaje: "Płyta staje się obrazem, koncertem, architekturą, krajobrazem. Przestaje być jedynie nagranym obiektem, a staje się uniwersum, które każda epoka wymyśla na nowo. Formaty się zmieniają. Technologie ewoluują. Krajobraz pozostaje".

Niemiecki dziennikarz Torsten Groß podkreśla, że "fundament pod tę wyjątkową karierę został położony w tamtej kuchni - z zepsutym Mellotronem i pomysłami na wieczność".

"Oxygène" po 50 latach od premiery wciąż inspiruje kolejnych twórców muzyki elektronicznej. Jean-Michel Jarre nie zamierza spocząć na laurach, bo obecnie przebywa w studiu, pracując nad nową muzyką.

Dodatkowo 29 października odbędzie się premiera książki "Machines: A History Of Electronic Music", która prezentuje 130 maszyn z wyjątkowej kolekcji instrumentów elektronicznych i elektroakustycznych Jarre'a. Ukazują one ponad 100 lat historii muzyki elektronicznej - od pierwszych zelektryfikowanych maszyn z początku XX wieku po algorytmy sztucznej inteligencji. Wśród autorów komentarzy znaleźli się tacy artyści, jak m.in. Armin van Buuren, Vince Clarke, Gillian Gilbert, Nicolas Godin, Richie Hawtin, Johnny Marr, Gary Numan, Benjamin John Power, Nick Rhodes oraz Hans Zimmer.

21 października Jean-Michel Jarre będzie gościem honorowym na Amsterdam Dance Event, gdzie przed kompletem publiczności zaprezentuje specjalny koncert "OXYGENE & BEYOND: A SONIC JOURNEY CELEBRATING 30 YEARS OF ADE" w hali AFAS Live w stolicy Holandii.

"Dzisiejsza muzyka elektroniczna i artyści wyrośli na tych fundamentów, które kładli ludzie tacy jak Jarre. Gdyby nie taka płyta pięćdziesiąt lat temu, nie jestem pewien, gdzie wszyscy bylibyśmy dzisiaj. Tym dla mnie naprawdę jest 'Oxygène'. Nie kamieniem milowym, obok którego po prostu przechodzisz, ale prawdziwą historią muzyki. I przypomnieniem, że to, co pcha nas do przodu, to nigdy nie była technologia. To była wyobraźnia" - podkreśla wielokrotnie nagradzany DJ i producent Solomun.

Kim jest Jean-Michel Jarre?

78-letni obecnie Francuz jest kompozytorem, wykonawcą i producentem. Nazywany pionierem muzyki elektronicznej jest znany również z organizowania koncertów-spektakli, wykorzystujących na wielką skalę efekty świetlne, pokazy laserowe i sztuczne ognie.

Koncert na Place de la Concorde w Paryżu z 1979, wysłuchany przez ponad milion osób, ustanowił rekord (odnotowany w księdze rekordów Guinnessa), który Jarre pobił później jeszcze trzykrotnie. Ma na koncie ponad 80 mln sprzedanych płyt.

"Gdy zaczynałem prace jako muzyk, dostawałem z Polski listy pełne wsparcia. To była ogromna zachęta do dalszej pracy" - mówił podczas jednej z wizyt w naszym kraju.

W 2005 r. wystąpił w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy strajków sierpniowych i powstania "Solidarności". Koncert "Przestrzeń Wolności" zgromadził ok. 170 tysięcy widzów. W czerwcu tego roku był gwiazdą obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca '76.