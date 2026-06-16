Jak poinformował w poniedziałek prezydent Radomia, Radosław Witkowski, koncert Jeana-Michela Jarre'a ma być najważniejszym w ciągu ostatnich lat wydarzeniem promującym miasto.

"Przed nami naprawdę wysokiej klasy przedsięwzięcie, które zaplanowaliśmy, żeby pokazać, że jesteśmy dumni z naszego miasta, jesteśmy dumni z wydarzeń czerwcowych" - powiedział Witkowski.

Na stadionie przy ul. Struga kończy się już montaż 40-metrowej konstrukcji scenicznej. Organizatorzy zapowiadają użycie zaawansowanej technologii laserowej oraz obsługę wydarzenia przez siedem kamer i drony.

Jean-Michel Jarre w Radomiu. Zmiany w organizacji ruchu

Przy realizacji koncertu pracuje ponad 200 osób - konstruktorów, realizatorów światła, dźwięku oraz operatorów laserów. Impreza przewidziana jest na 13,5 tys. widzów. Według organizatorów, wyprzedano już 80 proc. biletów.

"Spodziewamy się strumienia gości, nie tylko z Radomia i okolic, ale również z całej Polski i z całego świata" - powiedział Witkowski.

W związku z dużą liczbą uczestników, miasto zapowiedziało zmiany w organizacji ruchu i uruchomienie czterech bezpłatnych parkingów dla przyjezdnych. Dodatkowo wzmocniona zostanie komunikacja miejska - kursy na kluczowych liniach zostaną zwiększone, a posiadacze biletów będą mogli podróżować autobusami bezpłatnie na dwie godziny przed i po koncercie.

"Wydaje mi się, że ten cel, który sobie postawiliśmy, czyli pełna promocja naszego miasta poprzez wydarzenia czerwcowe w Polsce i Europie, jest celem, który wymaga poświęceń, wymaga przedsięwzięcia różnych środków" - zapowiedział prezydent Radomia, apelując do mieszkańców o wyrozumiałość w związku z mogącymi wystąpić utrudnieniami ruchu.

Dodajmy, że rocznicowy koncert w Radomiu będzie pierwszym przystankiem letniej trasy Jeana-Michela Jarre'a w 2026 roku. Legenda muzyki elektronicznej rodem z Francji pojawi się też m.in. w Atenach, Madrycie, Walencji i Amsterdamie. Jego koncert w Radomiu poprzedzi występ polskiego wokalisty Krzysztofa Zalewskiego.

50. rocznica protestów w Radomiu

Wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów 50-lecia Czerwca '76, upamiętniającego robotniczy protest przeciwko podwyżkom cen żywności. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej, 25 czerwca 1976 r. na ulicach Radomia demonstrowało nawet 25 tys. ludzi. Władze komunistyczne odpowiedziały pacyfikacją, w tym stosowaniem tzw. ścieżek zdrowia - brutalnych pobić zatrzymanych przez funkcjonariuszy MO.

Oficjalne obchody rocznicowe zaplanowano na 25 czerwca. W ramach jubileuszu w mieście odbędą się także m.in. półmaraton oraz koncert z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej i zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

Kim jest Jean-Michel Jarre?

77-letni obecnie Jean-Michel Jarre jest kompozytorem, wykonawcą i producentem. Nazywany pionierem muzyki elektronicznej jest znany również z organizowania koncertów-spektakli, wykorzystujący na wielką skalę efekty świetlne, pokazy laserowe i sztuczne ognie.

Koncert na Place de la Concorde w Paryżu z 1979, wysłuchany przez ponad milion osób, ustanowił rekord (odnotowany w księdze rekordów Guinnessa), który Jarre pobił później jeszcze trzykrotnie. Ma na koncie ponad 80 mln sprzedanych płyt.

"Gdy zaczynałem prace jako muzyk, dostawałem z Polski listy pełne wsparcia. To była ogromna zachęta do dalszej pracy" - mówił podczas jednej z wizyt w naszym kraju.

W 2005 r. wystąpił w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy strajków sierpniowych i powstania "Solidarności". Koncert ten zgromadził ok. 170 tysięcy widzów.

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