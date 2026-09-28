Jasiek Piwowarczyk był uznawany za faworyta 16. edycji "The Voice of Poland" już od samego początku. Podczas Przesłuchań w ciemno wokalista z Krakowa najpierw sięgnął po utwór z 1964 roku "A House Is Not a Home" Dionne Warwick, który słynny duet Burt Bacharach i Hal David napisali na potrzeby filmu "A House Is Not a Home". Uczestnik błyskawicznie sprawił, że wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele.

"Ale mam dreszcze - przyznał wprost Baron. "Przepraszam, ale musiałem wstać, żeby to powiedzieć. Mam w tej chwili dwie emocje - z jednej strony wielkie szczęście, z drugiej strony rozpacz, bo poczułem, że to jest ten moment, kiedy muszę odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną" - dodał poruszony Kuba Badach.

Ostatecznie wokalista na swoją trenerkę wybrał Margaret i pod jej skrzydłami wygrał program TVP. Po przygotowanym na potrzeby show singlu "Ushuaia" Jasiek wypuścił piosenki "Koniec świata" i "Halo Houston". Ten drugi utwór (wystąpił z nim w konkursie Premier na tegorocznym Festiwalu w Opolu) cieszył się sporym powodzeniem, notując blisko 300 tys. odsłon.

Jasiek Piwowarczyk i jego "Obłoki"

Teraz do sieci trafił kolejny singel "Obłoki". Razem z nim piosenkę współtworzyli pochodzący z Poznania producent Michał Pietrzak (pracował m.in. z Michałem Szczygłem i Marcinem Sójką) i Sylwia Kupczyk, prywatnie córka Grzegorza Kupczyka, byłego wokalisty Turbo.

"Obłok jest takim, myślę, słowem, które się bardzo wiąże z jakąś taką nadzieją" - opowiada Jasiek Piwowarczyk w rozmowie z radiową Jedynką.

"Ten utwór generalnie jest o tym, że czasem jesteśmy zawieszeni (...) bardzo blisko realizacji jakiegoś planu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu" - dodaje wokalista.

Co ciekawe, krótko przed premierą "Obłoków", do sieci trafiła piosenka "Szervusz Houston", czyli węgierska wersja "Halo Houston". Wokalista od dawna jest miłośnikiem Węgier, fascynuje go tamtejsza węgierska kultura, a obecność ze swoją muzyką na tamtejszym rynku jest jednym z jego artystycznych marzeń. Jako dziecko spędził na Węgrzech wiele czasu, wyjeżdżając na wielomiesięczne wymiany szkolne, podczas których mieszkał u węgierskich rodzin. Jego zainteresowanie kulturą Węgier było tak duże, że nauczył się podstaw tego trudnego języka.

"Węgry fascynują mnie od dawna - ich kultura, język, muzyka i to, jak silne mają poczucie własnej tożsamości. Jestem trochę hungarofilem i od dłuższego czasu chodziła mi po głowie myśl, żeby kiedyś spróbować tam swoich sił. Skoro 'Halo Houston' tak dobrze przyjęło się w Polsce, pomyślałem: dlaczego nie wysłać tej rakiety trochę dalej? Moim marzeniem jest, żeby węgierska publiczność poznała mnie właśnie poprzez tę piosenkę" - mówi Piwowarczyk.