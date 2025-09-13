Jarosław Kukulski i Anna Jantar poznali się w 1969 roku podczas przesłuchań do zespołu Waganci, którego członkiem był kompozytor. Piosenkarka zachwyciła muzyków, a w szczególności Jarosława. Między Anną Szmeterling (takie było jej nazwisko panieńskie), a założycielem zespołu szybko zaczęły iskrzyć również w życiu prywatnym.

"Zaiskrzyło między nami od razu. Miała wszystko, co podoba mi się w kobiecie. Z jednej strony - bardzo ciepła, serdeczna, otwarta, a z drugiej - bardzo oczytana. Imponowała mi znajomością poezji i literatury" - wspominał po latach kompozytor.

"Szybko znaleźliśmy wspólny język. W autobusie usiedliśmy obok siebie. Rozmawialiśmy w dzień i w nocy. Najpierw o mało ważnych sprawach, potem o coraz bardziej osobistych, aż po odkrywanie własnej duszy" - dodawał Jarosław Kukulski.

Jarosław Kukulski i Anna Jantar. "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Kukulski wspominał, że to rodzina Anny sugerowała szybki ślub: "Było dla nas naturalne, że w czasie kolejnych tras mieliśmy już wspólny pokój w hotelu. To dotarło do rodziców Ani, jej mama zasugerowała, że nie powinniśmy tak żyć na kocią łapę. Postanowiliśmy pobrać się jak najszybciej. Do tej pory zbyt wiele dziewcząt mi się podobało, by wiązać się z którąś na dłużej. Ania była inna. Bardzo ładna i bardzo skromna. Życie też nie głaskało jej po głowie, stała się nad wiek dojrzała psychicznie. Imponowała mi jej życiowa mądrość, zrównoważenie. Rok po naszym poznaniu byliśmy już po ślubie".

Ślub kościelny wzięli w 1971 roku w kościele pw. św. Anny na poznańskim Łazarzu. Wkrótce przeprowadzili się do stolicy. Tam, w 1972 roku, Anna postanowiła poświęcić się karierze solowej. Mąż został jej osobistym kompozytorem. Był autorem największych sukcesów Anny Jantar, to dla niej napisał takie przeboje jak "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" i "Moje jedyne marzenie".

Jarosław Kukulski: Po prostu oszalałem ze szczęścia

W 1976 na świat przyszła ich córka - Natalia Kukulska. Anna Jantar ze względów zdrowotnych źle znosiła ciążę (lekarze mieli jej nawet doradzać przerwanie) - niemal prosto ze sceny Festiwalu w Sopocie trafiła do szpitala. Jarosław Kukulski wspominał, że razem z żoną modlili się o cud, by ciąża do końca przebiegła pomyślnie. Ostatecznie Natalia urodziła się bez problemów.

"Kiedy dowiedziałem się, że [Natalia] jest już z nami, po prostu oszalałem ze szczęścia" - podkreślał Jarosław Kukulski.

Rysą na związku Jarosława i Anny położyły się plotki, że w ich małżeństwie nie układa się za dobrze. Kukulski był podejrzewany o romanse z Ireną Jarocką i Urszulą Sipińską, z kolei Annę Jantar łączono z Wojciechem Morawskim, perkusistą grupy Perfect. To właśnie w towarzystwie grupy Perfect koncertowała w USA, gdzie występowała po wielkim sukcesie piosenki "Nic nie może wiecznie trwać" nagranej z razem Budką Suflera.

Tragiczna śmierć Anny Jantar w katastrofie lotniczej

14 marca 1980 roku piosenkarka zginęła w katastrofie lotniczej pod warszawskim Okęciem. Jantar wracała z trasy w Nowym Jorku do Warszawy. Na pokładzie samolotu "Mikołaj Kopernik znajdowało się 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi). Nikt nie przeżył tego wypadku. Jak ogłosiła później komisja powołana do zbadania katastrofy, przyczyną tragedii było "zniszczenie turbiny lewego, wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności i ukrytych wad materiałowo-technologicznych".

Śmierć Anny Jantar wstrząsnęła całą Polską. Wokalistka miała zaledwie 29 lat. Kukulski wraz z 4-letnią Natalią nie mogli pogodzić się ze stratą: "Gdy zginęła, uświadomiłem sobie, jak bardzo ją kochałem i że życie bez niej nie ma dla mnie sensu. Przez kilka tygodni nie byłem w stanie pozbierać się i cokolwiek robić. Równowagę ducha odzyskałem dzięki Natalii".

Jarosław Kukulski i Natalia Kukulska w 2004 r. AKPA

Po tragicznym wypadku odnaleziono list kompozytora do Anny, który jasno sugerował, że ich relacja osłabła. Wiele osób spekulowało, że para po powrocie piosenkarki miała się rozstać. W liście przeczytać możemy: "Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama…".

Po śmierci swojej żony Jarosław Kukulski komponował dla córki i wielu innych znanych polskich artystów: Ireny Jarockiej, Eleni, Krzysztofa Krawczyka, Haliny Frąckowiak, Felicjana Andrzejczaka, Bogdany Zagórskiej, Jadwigi Strzeleckiej i Moniki Borys. Ta ostatnia została jego drugą żoną - małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2003 r. Z tego związku urodził się syn Piotr Kukulski nazywany Pikejem.

Dla Moniki Borys kompozytor napisał m.in. przeboje "Co ty królu złoty", "Nie masz prawa", "Bohater roku" i "Słodka Lady", które wypełniły debiutancki album wokalistki "Ściana i groch" (1990).

Jarosław Kukulski został pochowany obok Anny Jantar. Co trafiło do jego trumny?

Jarosław Kukulski poważnie chorował na serce - zmarł 13 września 2010 r. w wieku 66 lat. Cztery miesiące wcześniej kompozytor przeszedł poważną operację w klinice chirurgii naczyniowej w niemieckiej Norymberdze, ponieważ w Polsce nikt nie chciał podjąć się tak skomplikowanego zabiegu. Operacja się udała, artyście wszczepiono specjalne urządzenie, którego zadaniem było udrożnianie tętnicy.

Do jego trumny zostały włożone trzy rzeczy symbolizujące to, co było najważniejsze w życiu kompozytora - różaniec od papieża Jana Pawła II, papier nutowy i ołówek, a na sercu położono mu zdjęcie żony Anny Jantar (muzyka pochowano obok niej). "Dla mnie to wielki kawałek wyrwanego serca, przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, byłeś naszą opoką, dla nas chciałeś żyć" - mówiła na pogrzebie Natalia Kukulska.

