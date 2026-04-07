Janis Ian, a właśc. Janis Eddy Fink, urodziła się 7 kwietnia 1951 w Nowym Jorku. Jest uznawana za znamienitą amerykańską wokalistkę, autorkę tekstów oraz pisarkę. Artystka została również laureatką prestiżowej nagrody Grammy - swoje największe sukcesy odnosiła w latach 60. i 70. XX wieku.

Janis Ian wcześnie rozpoczęła wielką karierę. "Zamieniałam się w idiotkę"

Janis Ian w wieku zaledwie szesnastu lat nagrała piosenkę "Society's Child", opowiadającą o miłości, nietolerancji oraz presji otoczenia. Utwór szybko zyskał popularność, a to wszystko za sprawą poruszonego tematu braku akceptacji i empatii. Artystka nie obawiała się też poruszać kwestii wiary, miłości i walki z przeciwnościami losu, co sprawiło, iż w oczach wielu fanów stała się "rycerką wolności".

Wykorzystując chwilę wielkiej sławy, Janis podpisała kontrakt płytowy z Columbia Records, co dało jej dużą swobodę artystyczną. Nagrała wtedy album "Between the Lines", który przyniósł jej dwie nagrody Grammy. W tym czasie współpracowała z takimi artystami sceny muzycznej jak James Brown, Leonard Cohen, Chick Corea, Mel Tormé i Giorgio Moroder.

"Zamieniałam się w idiotkę, która potrafi rozmawiać tylko o muzyce i biznesie" - wyznała po czasie wokalistka w jednym z wywiadów na łamach "Rolling Stone", opisując swoją drogę do wielkiej kariery.

Z czasem Janis Ian postanowiła poszerzyć swoje umiejętności w innych dziedzinach, również związanych z jej artystyczną duszą. Zajęła się aktorstwem i baletem. W 1986 roku zebrała paru muzyków z Nashville i w rezultacie powstało ponad sześćdziesiąt utworów, będących owocami ich pracy. Później Janis przeprowadziła się do Nashville. Według artystki, było to pierwsze miejsce, w którym poczuła się jak w domu. W roku 1992 Janis Ian wróciła na scenę muzyczną z płytą "Breaking Silence".

Co ciekawe, artystka miała również bogate życie prywatne, z którym nigdy się nie kryła. Była dumna ze swojej orientacji, choć musiała zmierzyć się z dosadną falą krytyki i niezrozumienia. Jak podaje wiele źródeł - w latach sześćdziesiątych była partnerką Janis Joplin. Obecnie żyje w Nashville ze swoją życiową partnerką Patricią "Pat" Snyder, poznaną pod koniec lat 80.

