Janet Jackson, choć przez wielu jest nadal kojarzona głównie jako młodsza siostra Michaela Jacksona, może się pochwalić wielką karierą. Wokalistka i performerka przez lata zachwycała odbiorców swoim zaangażowaniem, zaś jej występy na stałe zapisały się na kartach popkultury.

Janet Jackson ma powód do świętowania. Uwielbiany projekt wokalistki kończy 40 lat

Dwa pierwsze albumy Janet, które wydała jeszcze jako nastolatka, "Janet Jackson" (1982) i drugi "Dream Street" (1984), przeszły bez echa. Sukces pojawił się nagle, w 1986 roku, roku wraz z trzecią płytą - "Control". Janet przeniosła się do Minneapolis, gdzie zaczęła długoletnią współpracę z Jimmym Jamym i Terrym Lewisem. Album "Control" ("The Pleasure Principle", "What Have You Done for Me Lately") nieomal eksplodował na listach przebojów, zdobywając młodziutkiej artystce wielbicieli z dnia na dzień.

Choć Janet Jackson zdecydowanie zasługiwała na sukces wygrany swoją ciężką pracą, wciąż nie brakuje opinii, jakoby gwiazda nagminnie korzystała z globalnej sławy swojego brata Michaela Jacksona, który, jako "Król Popu", stał się globalną, pełną wpływów gwiazdą muzyki. "Chciała go wykorzystać", "Pewnie miała do niego interes", "Śpiewa gorzej od Michaela", "Chciała zdążyć przed jego śmiercią", "Nie ma tego czegoś, co ma Michael" - piszą internauci w serwisie X, wspominając okrągłą rocznicę wydania "Control". "Dajcie jej spokój", "Ona jest cudowna jako samodzielna artystka", "Janet jest supergwiazdą i zawsze będzie" - bronią ją fani.

Aby zagłuszyć opinię publiczną, rodzinny duet zdecydował się na nagranie wspólnej piosenki. Dwa lata temu, w wywiadzie z BBC, Janet szczególnie wspomniała ich wspólny utwór "Scream" z 1995 roku: "W ten sposób odtwarzam całą tę podróż, słuchając go, i przypominając sobie, przez co wtedy przechodził. Zawsze byłam jego młodszą siostrą, zawsze przy jego boku, będąc jego wsparciem. Taka była moja rola". Przypomnijmy, iż "Scream" odzwierciedla wiele trudności, z jakimi zmagał się Michael - ze sławą i plotkami na jego temat.

W 2022 roku piosenkarka w swojej serii dokumentalnej "Janet Jackson" ujawniła kulisy tworzenia "Scream". Pokazano tam archiwalne nagrania z procesu pisania piosenki w apartamencie Michaela w Nowym Jorku oraz sesji nagraniowych z producentami. Janet wspominała, że Michael przechodził wtedy przez trudny okres, co miało wpływ na ich współpracę.

