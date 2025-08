Największe przeboje Jane Morgan stały się ścieżką dźwiękową najpopularniejszych hollywoodzkich filmów. "Fascination", "It's Been a Long, Long Time", "A Lover's Concerto" czy chociażby "You Belong to Me" to tylko kilka utworów artystki, które na stałe zapisały się w prestiżowych kuluarach oraz sercach słuchaczy.