Jan Englert stanął w obronie córki oskarżanej o nepotyzm. "Do dziś zbiera cięgi"

Helena Englert występuje w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" razem z Romanem Osadchiyem. Aktorka dobrze radzi sobie na parkiecie, a Rafał Maserak wskazał ją nawet jako jedną z faworytek programu.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem 26-latką ponownie wróciły komentarze dotyczące jej nazwiska. Helena jest córką Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, dlatego od początku zawodowej drogi słyszy, że rodzinne związki miały ułatwić jej wejście do branży.

Jan Englert odpowiada na zarzuty o nepotyzm

Aktor podkreślił, że Helena nie chciała korzystać z jego pozycji. Właśnie dlatego początkowo wybrała studia aktorskie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła naukę w nowojorskiej Tisch School of the Arts.

"Ci, którym wydaje się, że mam jakikolwiek wpływ na jej wybory, muszą być rozczarowani. Helena od początku nie chciała mi czegokolwiek zawdzięczać ani korzystać ze znanego nazwiska. Dlatego pojechała na studia do Stanów Zjednoczonych, żeby nikt nie mówił, że coś jej załatwiłem" - powiedział Jan Englert w rozmowie z VOX FM.

Po powrocie do Polski kontynuowała naukę w warszawskiej Akademii Teatralnej i zaczęła regularnie pojawiać się w filmach oraz serialach. Dyskusja o nepotyzmie szczególnie mocno odżyła po tym, jak Jan Englert obsadził ją w roli Ofelii w "Hamlecie" wystawianym w Teatrze Narodowym. Gertrudę zagrała w tym spektaklu Beata Ścibakówna.

Zdaniem aktora córka ponosi konsekwencje samego faktu, że pochodzi ze znanej rodziny.

"Pandemia zmusiła ją do powrotu i do dziś zbiera cięgi tylko za to, że nazywa się tak, a nie inaczej. Na szczęście jest bardzo zdolna, pracowita i nieprzeciętna. Swoimi umiejętnościami udowadnia, że niczego nie trzeba jej załatwiać, bo ze wszystkim radzi sobie sama" - stwierdził.

Jan Englert o występach córki w "Tańcu z Gwiazdami"

83-letni aktor nie ukrywa, że z uwagą śledzi taneczną przygodę Heleny. Przyznał też, że w tej dziedzinie córka nie pozostawia mu żadnych szans.

"Jestem bardzo zarozumiały i uważam, że jest niewiele dziedzin, w których ktoś byłby ode mnie lepszy, ale w tańcu Helena bez wątpienia mnie przewyższa" - ocenił.

Englert docenił nie tylko jej umiejętności, lecz także pracę wkładaną w przygotowania do kolejnych odcinków. Jak zaznaczył, Helena niczego nie traktuje jako "darmowego daru od losu", a krytyka nie odbiera jej pewności siebie.



