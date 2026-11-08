Jakub Józef Orliński ujawnia kulisy spotkania z Rihanną. "Nigdy tego nie zapomnę"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Jakub Józef Orliński od lat z powodzeniem łączy odległe estetyki, zachwycając międzynarodową publiczność. Podczas jednego z prestiżowych wieczorów we Francji doszło do sytuacji, której nasz rodak zupełnie się nie spodziewał. Rihanna nie tylko sama do niego podeszła, ale postanowiła osobiście skomplementować jego talent.

Rihanna pochwaliła wokal Jakuba Józefa Orlińskiego po ich spotkaniu w Paryżu. Polski śpiewak opowiedział o tej sytuacji w programie Backstage.
Jakub Józef Orliński spotkał się z RihannąPiętka Mieszko / Instagram @jakub.jozef.orlinskiAKPA

W formacie internetowym "Backstage. Sandra Off" Jakub Józef Orliński powrócił pamięcią do paryskiego charytatywnego wydarzenia ze stycznia 2026 roku, podczas którego dzielił scenę z amerykańskim raperem A$AP Rockym. Choć artyści wywodzą się z zupełnie innych muzycznych światów, błyskawicznie złapali wspólny rytm. Najbardziej zaskakujący moment miał jednak miejsce już po zejściu z estrady.

Za kulisami pojawiła się partnerka rapera, Rihanna, która natychmiast skierowała się w stronę polskiego śpiewaka: "Rihanna wychodziła ze swojej loży, spotkała nas - swojego partnera i mnie. Nigdy tego nie zapomnę, bo to strasznie fajne, jak wychodzi osoba tego pokroju i mówi: 'Chłopie, twój głos jest porażający'".

Polski kontratenor zwrócił też uwagę na klasę wokalistki: "Raczej wszyscy chcą mieć zdjęcie z Rihanną, ona o tym wie, więc zamiast wprawiać kogoś w zakłopotanie to sama proponuje zdjęcie. To było strasznie miłe".

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Olimpijski stres i bolesny upadek

W tej samej rozmowie z Sandrą Meunier Orliński opowiedział o innych przełomowych projektach, w tym o festiwalu "Break in Classic" oraz o swoim głośnym udziale w ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 roku. Wówczas jego połączenie partii wokalnych z elementami breakdance'u zapisało się w historii imprezy, choć nie obyło się bez dramatycznych momentów spowodowanych ulewnym deszczem.

Artysta wspominał bolesny poślizg podczas wykonywania ewolucji tanecznej: "Tak się poślizgnąłem, że upadłem plackiem na plecy".

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