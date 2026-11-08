Jakub Józef Orliński ujawnia kulisy spotkania z Rihanną. "Nigdy tego nie zapomnę"

W formacie internetowym "Backstage. Sandra Off" Jakub Józef Orliński powrócił pamięcią do paryskiego charytatywnego wydarzenia ze stycznia 2026 roku, podczas którego dzielił scenę z amerykańskim raperem A$AP Rockym. Choć artyści wywodzą się z zupełnie innych muzycznych światów, błyskawicznie złapali wspólny rytm. Najbardziej zaskakujący moment miał jednak miejsce już po zejściu z estrady.

Za kulisami pojawiła się partnerka rapera, Rihanna, która natychmiast skierowała się w stronę polskiego śpiewaka: "Rihanna wychodziła ze swojej loży, spotkała nas - swojego partnera i mnie. Nigdy tego nie zapomnę, bo to strasznie fajne, jak wychodzi osoba tego pokroju i mówi: 'Chłopie, twój głos jest porażający'".

Polski kontratenor zwrócił też uwagę na klasę wokalistki: "Raczej wszyscy chcą mieć zdjęcie z Rihanną, ona o tym wie, więc zamiast wprawiać kogoś w zakłopotanie to sama proponuje zdjęcie. To było strasznie miłe".

Olimpijski stres i bolesny upadek

W tej samej rozmowie z Sandrą Meunier Orliński opowiedział o innych przełomowych projektach, w tym o festiwalu "Break in Classic" oraz o swoim głośnym udziale w ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 roku. Wówczas jego połączenie partii wokalnych z elementami breakdance'u zapisało się w historii imprezy, choć nie obyło się bez dramatycznych momentów spowodowanych ulewnym deszczem.

Artysta wspominał bolesny poślizg podczas wykonywania ewolucji tanecznej: "Tak się poślizgnąłem, że upadłem plackiem na plecy".