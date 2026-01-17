Jakim ojcem był Czesław Niemen? Córka ujawnia szczegóły

Czesław Niemen był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Marią Klauzunik doczekał się córki Marii Gutowskiej. W 1975 r. artysta poślubił modelkę Małgorzatę Krzewińską.

W krótkim odstępie czasu na świat przyszły ich dwie córki: Natalia i Eleonora. Do dziś karierę muzyczną robi ta pierwsza, poza własnymi utworami przypominając też piosenki ojca.

Z kolei Eleonora (znana także jako Nora Niemen) zaczynała w chórkach u Natalii Kukulskiej. Wspierała też m.in. Andrzeja Piasecznego, Piotra Szczepanika i Wojtka Pilichowskiego. W 2002 r. wydała jedyną płytę "Eleonora Niemen". Obecnie zajmuje się realizacją dźwięku.

Eleonora Atalay wspomina Czesława Niemena

Po ślubie z tureckim kompozytorem Denizem Atalayem najmłodsza córka Niemena przyjęła nazwisko męża. Eleonora Atalay w 22. rocznicę śmierci Czesława Niemena odwiedziła studio "halo tu polsat".

"Był bardzo ludzki, empatyczny. Kiedy tworzył to tworzył, ale kiedy był tatą - oddawał się całkowicie domowym obowiązkom. Bardzo lubiłam rozmawiać z nim o życiu, filozofowaliśmy, spieraliśmy czasem. Często prasowałam mu ubrania przed koncertami. Brakuje mi go jako kompana, przyjaciela" - mówiła córka artysty.

"Czesław Niemen to dla mnie niedościgły fenomen. Jestem wdzięczny, że mogę się nim inspirować. Stworzyliśmy w Teatrze Roma spektakl 'Jednego serca'. Zderzenie z jego muzyką, dźwiękami i emocjami było dla mnie ogromną inspiracją. Był buntownikiem, przekraczał normy i strefy muzyczne. Udało nam się nagrać płytę z tego spektaklu z pięknymi aranżacjami" - dopowiedział Kuba Szyperski, artysta Teatru Roma, finalista "Must Be The Music" (2012) i zwycięzca programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (jesień 2024).

21 stycznia w Promie Kultury odbędzie się wystawa "Niemen. Portret nieskończony".

"Są to prywatne fotografie taty. Uwielbiał pracować w drewnie, sam cyklinował podłogi. Długo jeździł na rowerze Wigry 5, potem przesiadł się do auta. Zdjęcia są autorstwa mamy" - powiedziała Eleonora Atalay.

Kim był Czesław Niemen?

Czesław Niemen zmarł 17 stycznia 2004 roku w wieku 65 lat. Nie było tajemnicą, że artysta od wielu lat cierpiał na nowotwór układu chłonnego. Po śmierci ciało wybitnego twórcy zostało zgodnie z jego wolą skremowane. Pogrzeb muzyka odbył się 30 stycznia 2004 roku na warszawskich Powązkach. Żegnało go ponad 2,5 tys. ludzi w tym władze państwowe.

Jego kariera zaczęła się na początku lat 60. Do 1967 roku był członkiem Niebiesko-Czarnych, później kierował własnymi zespołami: Akwarele, Niemen-Enigmatic oraz Grupa Niemen. Jego utwory - "Dziwny jest ten świat", "Sen o Warszawie", "Wspomnienie", "Pod Papugami", "Czy mnie jeszcze pamiętasz?" - na zawsze wpisały się do kanonu polskiej piosenki.

