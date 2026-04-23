Wielu internautów przez lata podejrzewało, że Agnieszka Chylińska stosuje wymagające wielu wyrzeczeń diety albo bardzo restrykcyjne jadłospisy. Tymczasem artystka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że nie korzysta ze wsparcia dietetyków. Nie liczy obsesyjnie kalorii i szczerze przyznaje, że zdarza jej się zjeść klasycznego schabowego z ziemniakami.

Kluczem okazało się uporządkowanie nawyków żywieniowych: ograniczenie wysoko przetworzonych produktów, wprowadzenie większej ilości warzyw i utrzymywanie równowagi, zamiast radykalnego odmawiania sobie wszystkiego. Chylińska podkreśla, że jej celem nie była dieta cud, tylko zmiana stylu życia na taki, który będzie w stanie utrzymać na dłuższą metę.

Ruch zamiast intensywnych treningów siłowych

Jej metamorfozie sprzyjała również regularna aktywność fizyczna, ale w wersji dalekiej od internetowych trendów. Wokalistka zaczęła ćwiczyć już w czasie pierwszej ciąży, stawiając na stretching, który poprawił jej kondycję, elastyczność i ogólne samopoczucie. Rozciąganie weszło jej w nawyk i z czasem stało się stałym elementem codziennej rutyny, obok naturalnego ruchu związanego z wychowywaniem trójki dzieci.

Chylińska przyznaje, że nie jest fanką katowania się na siłowni czy modnych planów treningowych. Zamiast tego stawia na systematyczność, własne tempo i konsekwentną pracę w zgodzie z samą sobą.

"Ja sama się odchudzam. Muszę sobie wyżyłować coś na maksa"

W jednym z wywiadów dla "TVN Style" piosenkarka powiedziała wprost, że za jej metamorfozą nie stoją żadne wymyślne metody: "Ja się sama odchudzam. Mam ogromną samodyscyplinę i wymyśliłam sobie, że będę tak wyglądała. Dokładnie tak. Ja generalnie jestem taka, że muszę sobie wyżyłować coś na maksa, wtedy czuję, że żyję. Też jest super, osiągasz coś, trzymasz to za mordę i mówisz sobie 'zobacz, jaka jestem mocarna, zobacz, jak ja mogę'".

