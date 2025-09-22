Jak zaczynała Paulina Sykut-Jeżyna? Mało kto o tym pamięta!

Paulina Sykut-Jeżyna zaczęła pracować w Polsacie w 2007 roku. Prezentowała wówczas pogodę, jednak z czasem zaczęła pojawiać się również na imprezach stacji, gdzie oglądać ją mogliśmy w roli prowadzącej. Następnie pokazała się w "Must Be the Music", a od 2016 roku razem z Krzysztofem Ibiszem prowadzi popularny talent show "Taniec z Gwiazdami". Mało kto pamięta jednak, że domyślnie wyobrażała sobie kompletnie inną ścieżkę zawodową.

Jak wyglądał debiut Pauliny Sykut-Jeżyny w "Idolu"?

W 2003 roku Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się w drugiej edycji popularnego wówczas talent-show "Idol". 22-letnią prezenterkę zapowiadano jako studentkę kulturoznawstwa z Puław.

W rolach jurorów zasiadali w programie Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Kuba Wojewódzki oraz Robert Leszczyński. Swoim występem z piosenką autorską, Sykut-Jeżyna zdołała przekonać do siebie jurorów i dostała się do kolejnego etapu. W sieci znaleźć możemy nawet nagrania z programu.

Choć nie udało jej się wygrać programu, niedługo później rozpoczęła pracę w stacji "TV4" należącej do Grupy Polsat, co finalnie umożliwiło jej dalszy rozwój w świecie mediów.

