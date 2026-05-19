Jak wygrać wejściówki na "Nie ma jak u mamy" Polsatu? Regulamin konkursu

Już wkrótce, bo 26 maja odbędzie się wyjątkowy koncert "Nie ma jak u mamy". Na Arenie Toruń zobaczymy znane i uwielbiane gwiazdy, którym towarzyszyć będą ich mamy! Nie zabraknie także największych przebojów oraz specjalnych dobrze znanych klasyków!

Szczegóły na temat konkursu, w którym wygrać można podwójne wejściówki na koncert "Nie ma jak u mamy" znajdują się pod tym linkiem. Oficjalny regulamin znajduje się z kolei poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

"Wygraj bilety na koncert "Nie ma jak u mamy""

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wygraj bilety na koncert "Nie ma jak u mamy"" (dalej: "Konkurs"). Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, tel.: +48 12 646 27 00, fax: +48 12 646 27 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001009169, NIP: 6772118727 (dalej: "Organizator"). Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Interia Muzyka w dniach od 19.05 od godz. 8:00 do 21.05 do godz. 14:00. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 5 (pięciu) najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Dlaczego chcesz pojechać na ten koncert ze swoją mamą?" Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie Interia Muzyka pod adresem: xxx. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą brać udział za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem ich najbliższej rodziny,

c) wykona zadanie konkursowe.

2. Zadaniem Uczestnika jest:

udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w §1 ust. 4,

przesłanie odpowiedzi na adres e-mail: konkurs.muzyka@firma.interia.pl

3. Każdy Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.

4. Zgłoszenia muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń naruszających Regulamin.

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3 NAGRODY

Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) podwójnych biletów (dla dwóch osób) na koncert z okazji Dnia Matki zatytułowany "Nie ma jak u mamy". Przybliżona wartość jednego biletu wynosi ok. 130 zł brutto. Nagrody zostaną przyznane 5 Uczestnikom, których odpowiedzi zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszenia według kryteriów kreatywności, oryginalności oraz jakości wypowiedzi. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową po zakończeniu Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest potwierdzenie jej przyjęcia w odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu 1 dnia od powiadomienia. Nagrody (bilety) zostaną wysłane do Zwycięzców pocztą na wskazany adres. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani wspierany przez podmioty trzecie.

§ 4 DANE OSOBOWE

Warunkiem odbioru nagrody jest podanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są pod adresem: https://prywatnosc.interia.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych. Po zakończeniu Konkursu dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, mogą zostać zanonimizowane.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie pogorszą warunków uczestnictwa. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

