sanah to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek na polskim rynku muzycznym. W 2020 r. słuchacze usłyszeli o niej dzięki przebojowi "Szampan" - już wtedy sporo osób podejrzewało, że artystka może zamieszać w rodzimej branży. Obecnie ma na swoim koncie hity takie jak "było, minęło", "etc. (na disco)" czy "Melodia", popularne duety z Vito Bambino, Krzysztofem Zalewskim, Soblem, a nawet Grzegorzem Turnauem, pięć albumów studyjnych, około 70 singli i kilka tras koncertowych (zarówno w Polsce, jak i za granicą). Jako pierwsza Polka w historii wyprzedała też solowe, stadionowe koncerty.

Wokalistka, choć obecnie może pochwalić się rekordową popularnością, wciąż stara się chronić swoje życie prywatne. Rzadko chwali się codziennością pozamuzyczną w mediach społecznościowych, choć zdarzyło się, że pokazała ukochanego, a nawet zdjęcia swojego mieszkania. Jak wygląda gniazdko sanah?

sanah żyje w Warszawie. Mieszkanie w kamienicy urządziła w retro stylu

28-latka pochodzi z Warszawy - to właśnie tam się wychowała, uczyła, uczęszczała na zajęcia do szkoły muzycznej i ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina. O swoim życiu w stolicy śpiewa m.in. w piosence "Eldorado", nagranej w duecie z Darią Zawiałow.

W dorosłym życiu sanah również wybrała Warszawę. Nie poszła w ślady innych gwiazd, które chętnie odcinają się od zgiełku wielkiego miasta i wybierają domy na odludziu. Wokalistka ma mieszkanie na parterze w jednej ze starych kamienic w samym centrum. Swój dom urządziła w stylu retro, a wnętrza odzwierciedlają jej artystyczną duszę.

Jak wyglądają wnętrza domu sanah? Nie brakuje w nich kolorowych obrazów czy kryształowych wazonów

Mieszkanie, w którym żyje na co dzień sanah to przytulny, kolorowy kącik. Artystka zamieniła przestrzeń w klimatyczne, wręcz magiczne miejsce. Widać, że uwielbia kwiaty, które są podstawą większości dekoracji. Gwiazda stawia również na lampki i świeczki, którymi rozjaśnia swoje mieszkanie. W domu piosenkarki nie mogło zabraknąć także elementów muzycznych - na zdjęciach widzimy pianino, mikrofon czy wydane płyty. Wiadomo więc, gdzie powstają pierwsze zalążki wielkich przebojów, które później królują w stacjach radiowych.

Wokalistka połączyła w swoich wnętrzach elementy kojarzone z okresem PRL-u oraz nowoczesny wystrój. Proste białe meble zestawiła ze wzorzystymi fotelami i kryształowymi wazonami. Na ścianach zawisły także obrazy, które mogłyby kojarzyć się niektórym z kiczem, jednak dla wokalistki są one wyrazem artystycznego nieporządku.

W mieszkaniu podłogi ułożone zostały z drewna, w tzw. jodełkę, a w oknach wciąż widnieją kraty. Są też charakterystyczne dla dawnego budownictwa wysokie sufity.

Autorka hitu "Szampan" rozweseliła dom swoją kreatywnością i urządziła go tak, aby jak najlepiej oddawał jej ducha. Niektóre elementy wyglądają wręcz, jakby zostały wyjęte z babcinego strychu.

Kim jest mąż sanah? To z nim artystka dzieli swoje warszawskie mieszkanie

Najpopularniejsza polska wokalistka dzieli swoje przytulne i kolorowe gniazdko z ukochanym. Wzięła ślub ze Stanisławem Grabowskim w 2022 r., zaręczając się z nim rok wcześniej. Mąż sanah unika blasku fleszy, jednak zdarzało się, że pojawiał się m.in. w teledyskach swojej żony. Wystąpił w klipach do piosenek "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". Małżeństwo skomponowało razem także utwór "Święty Graal".

Grabowski wspiera artystkę - zarówno mentalnie, jak i zawodowo. Nie tylko pomaga ukochanej przezwyciężać stres związany z występami czy uspokaja ją w codziennych sytuacjach, lecz także występuje z nią na scenie w roli muzyka. Widzowie mieli okazję oglądać go m.in. podczas tras stadionowych, gdy przygrywał sanah na gitarze.