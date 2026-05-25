Jak wyglądają mamy polskich gwiazd? Polsat zaprasza na koncert "Nie ma jak u Mamy"

Jak już informowaliśmy, 26 maja (początek o godz. 20:35) Polsat pokaże wyjątkowy koncert "Nie ma jak u Mamy", przygotowany specjalnie z myślą o święcie wszystkich mam. Widzowie usłyszą najpiękniejsze piosenki o mamach i relacjach rodzinnych, a całość ma mieć bardzo osobisty, ciepły charakter.

Na scenie pojawią się: Doda, Alicja Szemplińska z mamą Izabelą, Anna Wyszkoni z mamą Urszulą, Halina Mlynkova z mamą Anną, Viki Gabor z mamą Eweliną, Michał Wiśniewski z mamą Grażyną, Piotr Kupicha, Rafał Brzozowski z mamą Grażyną oraz zespół Pectus z mamą Bogumiłą. W studiu pojawią się także mamy Piotra Kupichy i Dody.

W programie koncertu nie zabraknie autorskich przebojów występujących gwiazd, a także coverów klasycznych piosenek poświęconym mamom, rodzinie i miłości do najbliższych.

Pokazane zostaną także niepublikowane wcześniej zdjęcia artystów z dzieciństwa, co dodatkowo podkręci rodzinny klimat wydarzenia.

Bracia Szczepanikowie (Pectus) z mamą Bogumiłą

Alicja Szemplińska z mamą Izabelą

Koncert poprowadzi Tomasz Wolny, który także zaprosi na scenę swoją mamę, Danutę. Dzięki temu "Nie ma jak u Mamy" ma być nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też ciepłym, rodzinnym spotkaniem na żywo.

Tomasz Wolny (drugi z prawej) z mamą Danutą





