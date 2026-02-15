Klaudia Jóźwiak, bo tam brzmi prawdziwe imię i nazwisko IMI, nie jest anonimową postacią na muzycznej scenie. Jesienią 2018 r. pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno do dziewiątej edycji "The Voice of Poland", jednak wówczas nie odwrócił się żaden z trenerów i początkująca wówczas wokalistka pożegnała się z programem.

Dużo lepiej uczestniczce poszło w 2019 roku w "Mam talent", gdzie dotarła do półfinału. Jej castingowy występ jury nagrodziło oklaskami na stojąco. "Narodziny gwiazdy!" - nie miał wątpliwości Agustin Egurrola. Agnieszka Chylińska, przekazując dziewczynie, że przechodzi dalej, powiedziała, że ma niesamowity dar i talent.

Kim jest IMI?

Debiutancki singel "Bang Bang" pojawił się pod koniec 2022 r., a największą popularność zdobyła kolejną piosenką "Hailey" (ponad 19 mln odsłon). Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu to właśnie IMI wystąpiła u boku Smolastego w jego przeboju "Nim zajdzie słońce", zastępując Dodę. Szybko wyszło na jaw, że IMI ze Smolastym łączy coś więcej, niż tylko praca.

Autor przebojów "Połowa mnie", "Nim zajdzie słońce" i "Duże oczy" przez długi czas próbował nawiązać kontakt z IMI, która jednak nie odpisywała na jego wiadomości. Przełom nastąpił dopiero dzięki interwencji wspólnej przyjaciółki, pełniącej wówczas funkcję stylistki artysty.

"Zadzwoniła do mnie i powiedziała: 'Klaudia, mam już dosyć słuchania o tobie, wyślij mu choć kropkę'. Wysłałam i tak się zaczęło" - zdradziła IMI w "halo tu polsat", dodając, że od pierwszej wiadomości do pierwszej randki minęło sporo czasu. Przez ostatnie trzy lata towarzyszyła Smolastemu w najcięższych chwilach, oferując mu wsparcie i starając się go nie opuszczać w czasach kryzysu.

Pod koniec stycznia wypuścili wspólny utwór "Póki mam ciebie" (ponad 1,1 mln odsłon), wyprodukowany we współpracy z Jonatanem.

"Stwierdziliśmy, że mamy tak dobre utwory, dobre dla nas, że któryś mógłby w końcu ujrzeć światło dzienne" - podkreśla IMI w studiu "htp".

Mimo walentynkowej aury i medialnych spekulacji dotyczących romantycznego charakteru ich związku, wokalistka zwróciła uwagę na szerszy kontekst tekstu. Piosenka stanowi hołd dla każdej formy międzyludzkiego wsparcia i oddania, pozwalając odbiorcom i odbiorczyniom odnaleźć w niej własne historie o bliskich osobach, na które zawsze można liczyć.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas” INTERIA.PL