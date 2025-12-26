Jak Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzili święta? Internauci komentują zdjęcia z wigilii

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub w sierpniu 2024 roku. Ogromne zainteresowanie parą ze strony mediów oraz fanów sprawia, że ciężko dbać jest o prywatność. Zakochani, by zaspokoić ciekawość internautów sami dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami z codziennego życia, chwalą się wyjazdami i czułymi fotografiami.

Jak Roksana Węgiel spędziła święta?

Piosenkarka wraz z mężem postawiła na rodzinne święta. W Wigilię publikowała zdjęcia ze swoimi teściami i pasierbem. Nie zabrakło także czułego zdjęcia z mężem przed choinką. Fotografiom towarzyszyły życzenia świąteczne, na które internauci ochoczo odpowiadali, pisząc: "wesołych świąt!!!", "Wesołych świąt dużo miłości życzę", "Ale słodziaki, Wesołych!!!".

Roksana Węgiel w rozmowie z "Eską" wspominała już o swoich relacjach z teściami. Artystka utrzymuje z nimi bardzo dobre relacje i razem z mężem dba o to, by regularnie spędzać z rodziną czas: "Przyjęli mnie do rodziny z otwartymi ramionami. (...) Zbudowaliśmy silne relacje. Z Kevinem w każdej wolnej chwili staramy się spędzać czas z rodziną".

W pierwszy dzień świąt piosenkarka odwiedziła swoje rodzinne strony, czyli Jasło. W relacjach na Instagramie pokazywała, jak spędza czas z rodzicami i oraz młodszym rodzeństwem.

