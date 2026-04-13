Jak mieszka Smolasty? "Mieszkanie traktuję jak bazę koncertową"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Jego utwory królują na listach przebojów, a on sam nie ukrywa, że muzyczny sukces przyniósł mu ogromne pieniądze. Norbert Smoliński, szerzej znany jako Smolasty, swój pierwszy milion zarobił w wieku zaledwie 23 lat. Dziś piosenkarz chętnie chwali się luksusowymi autami, ale nie każdy wie, jak gwiazdor urządził swoje mieszkanie.

Smolasty mieszka minimalistycznie na warszawskich przedmieściach, choć garaż wypełniają luksusowe auta warte miliony.
Smolasty to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej, a jego popularność bezpośrednio przekłada się na nie byle jakie zarobki. Jak sam przyznał w programie u Kuby Wojewódzkiego, pierwszy majątek pozwolił mu na spełnienie marzeń. "23 lata. Kupiłem sobie Porsche Caymana i kupiłem sobie mieszkanie, jeszcze po dobrej cenie" - wspominał raper. Urodzony i wychowany w stolicy artysta nie wyobrażał sobie wyprowadzki do innego miasta, dlatego swój azyl znalazł na warszawskich przedmieściach, z dala od zgiełku centrum, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Z jego obszernego balkonu rozpościera się kojący widok na okolicę.

Garaż warty fortunę, a w salonie...

Choć garaż w garażu muzyka znajdziemy wiele motoryzacyjnych perełek - w tym aut marek Ferrari, Lamborghini czy wartego ponad 2 miliony złotych McLarena 750S - wnętrze jego mieszkania może mocno zaskoczyć fanów. W środku nie ma mowy o przytłaczającym bogactwie. Smolasty postawił na nowoczesny i surowy minimalizm: grafitową podłogę, białe ściany i otwartą na salon, prostą kuchnię.

Gwiazdor nie ukrywa, że nie ma zamiłowania do bawienia się w dekoratora wnętrz. "Mieszkanie traktuję jak bazę koncertową. Nie jestem też fanem wykończeń. [...] Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Dla mnie ważne po prostu, żeby chata była dobrze osadzona i żeby można było schować dużo rzeczy, ciuchów koncertowych" - wyznał raper przed kamerami "MTV Cribs".

Mężczyzna w czerwonej koszuli w białe kwiaty wykonuje codzienne czynności w mieszkaniu, m.in. rozmawia przez telefon, przegląda się w lustrze łazienki, stoi w kuchni obok środków czystości i patrzy przez okno na osiedle domów jednorodzinnych.
Naturalny pogłos zamiast drogiego fortepianu

Dzięki oszczędnej ilości mebli i dużym przestrzeniom, w mieszkaniu wytworzyła się wyjątkowa akustyka, z której artysta korzysta. Główną rolę w salonie gra wygodna szara kanapa oraz niezbędny sprzęt dla każdego muzyka - pianino.

"To, że to mieszkanie jest w pewnym sensie puste, jest plusem przy graniu na pianinie, ponieważ tworzy się taki naturalny pogłos (...) Tak, jakbym miał jakiś fortepian za sto tysięcy, a to jest zwykłe pianinko" - tłumaczył w "MTV Cribs".

Akcentami dekoracyjnymi w całym apartamencie są zdobyte przez lata platynowe i złote płyty oraz statuetki, stanowiące dowód jego scenicznych sukcesów.

