Jak mieszka Jacek Stachursky? Prywatny basen i siłownia to tylko część luksusów

Jacek Stachursky urodził się w 1966 roku w Czechowicach-Dziedzicach. To jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy działających na pograniczu popu, dance'u oraz muzyki klubowej. Karierę w branży rozrywkowej rozpoczynał w latach 80. w zespołach rockowych, a po drodze pracował również jako prezenter radiowy. Na scenie solowo zadebiutował w 1994 roku z wielkim przebojem "Taki jestem". Na swoim koncie ma wiele platynowych płyt oraz takie nieśmiertelne hity, jak "Z każdym twym oddechem", "Typ niepokorny", "Gdy zapłaczesz" czy uwielbiane, klubowe "Dosko".

Według medialnych doniesień to właśnie w rodzinnych stronach piosenkarz zbudował swoje gniazdko. Dom wokalisty zlokalizowany jest w malowniczej okolicy Jeziora Goczałkowickiego z dala od miejskiego zgiełku. Jak sam podkreślał w wywiadach, na co dzień najbardziej ceni sobie spokój i stabilizację, bez dodatkowych obciążeń związanych z show-biznesem.

Osobiste akcenty i nagrody

Posiadłość piosenkarza to duża, piętrowa willa o jasnej elewacji i potężnych oknach, które doskonale doświetlają domowe przestrzenie. Na publikowanych w sieci kadrach można dostrzec elegancki gabinet, w którym artysta przechowuje kolekcję książek na regałach z ciemnego drewna. W tym pomieszczeniu znalazło się również specjalne miejsce na liczne statuetki i wyróżnienia zdobyte przez lata kariery.

Relaks nad prywatnym basenem

Gwiazdor bardzo dba o formę, a dzięki prywatnej domowej siłowni nie musi w tym celu opuszczać swojej rezydencji. Prawdziwą oazą spokoju pozostaje jednak zewnętrzna strefa wypoczynkowa, w której absolutnie najważniejszym punktem jest okazały basen z częściowym zadaszeniem. Wokalista chętnie pozdrawia fanów z ogrodu, regularnie wypoczywając na jasnych meblach z wikliny pośród starannie wypielęgnowanych roślin.

