Jak Michał Wiśniewski i Mandaryna się zeszli? Para ujawniła kulisy

W niedzielne popołudnie na ogólnopolskiej antenie wystartowała audycja "Ich Dwoje w Radiu ZET", w której w rolach gospodarzy zadebiutowali Marta Wiśniewska oraz Michał Wiśniewski. Artyści, którzy dwie dekady temu tworzyli jedno z najbardziej medialnych i rozchwytywanych małżeństw w kraju, wykorzystali premierowy program, by poruszyć temat odrodzenia ich bliskości.

Jak zaznaczyła wokalistka, powrót do siebie nie był wynikiem nagłej decyzji. Był to proces, w którym dawne sentymenty stopniowo odzyskiwały dawną siłę: "Chciałam to powiedzieć, że tak się nie da: dobra, to dzisiaj jest wtorek, to od środy łapiesz mnie za rękę. Nie, to tak się nie da. To gdzieś tam narasta. To są jakieś emocje, które budują się wokół tego" - tłumaczyła.

Co sprawiło, że Michał Wiśniewski i Mandaryna się zeszli?

Artystka doprecyzowała jednak, kiedy nastąpiło kluczowe przewartościowanie w ich relacji. Wszystko zaczęło zmieniać się u na początku lata: "Natomiast to na pewno był jakiś koniec czerwca, kiedy jakaś przestrzeń się otworzyła i spojrzeliśmy na siebie trochę inaczej - jak na ludzi, którzy świetnie się znają".

Gwiazda nie kryła, że ponowne wpuszczenie dawnego partnera do swojego serca przyniosło jej poczucie pełni: "Po prostu coś się zadziało takiego, że spojrzałam na niego i mówię: kurde, przecież ja go dobrze znam. Jest jakimś brakującym elementem w moim życiu, więc no tak to się zadziało, przynajmniej z mojej strony".

Opisywała dalej ten proces jako wzajemne, ostrożne skracanie dystansu: "Myślę, że trochę wyciągaliśmy do siebie rękę, tak jak ty teraz do mnie, i ona się w którymś momencie złączyła. (...) Nie wiem, jak to nazwać".

Kulisy rozstania i medialne spekulacje

Wokalista Ich Troje po raz pierwszy oficjalnie potwierdził odnowienie związku na początku lipca. Wokół tej deklaracji narosło jednak mnóstwo plotek, łączących jego nową miłość z rozpadem małżeństwa z Polą Wiśniewską. Choć muzyk ogłosił rozstanie z piątą żoną w marcu, sprawa rozwodowa wciąż nie została sfinalizowana na sali sądowej. Michał Wiśniewski odniósł się do tych zarzutów, wspominając m.in. wspólny występ z Mandaryną podczas telewizyjnego sylwestra: "To jest komentowane publicznie. Walczyłem trochę w swoim związku od dłuższego czasu i kiedy w marcu ta relacja się zakończyła, to wiadomo, że automatycznie to poza nami się odbywało. Ktoś tam napisał, że na sylwestra tak fajnie wyglądaliśmy i zaczęli dorabiać ideologię".

Obecnie oboje nie zamierzają ukrywać swojego szczęścia. Mandaryna chętnie dzieli się swoją radością także na ekranie. Gwiazda wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie w specjalnym odcinku rodzinnym zaprosiła na parkiet nie tylko syna Xaviera, lecz także samego Michała.