Przypomnijmy, że serial "Lizzie McGuire" po raz pierwszy pojawił się na antenie Disney Channel w styczniu 2001 roku. W główną rolę wcieliła się Hilary Duff, a u jej boku wystąpili Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd i Robert Carradine. Przygody bohaterów śledziliśmy przez dwa sezony, obejmujące łącznie 65 odcinków. Emisja produkcji dobiegła końca w 2004 roku, jednak historia Lizzie nie została na tym zamknięta. Jej dalsze losy przedstawiono w filmie "The Lizzie McGuire Movie" z 2003 roku, którego wydarzenia przeniesiono do Włoch.

Gwiazda przyznała w podcaście "Therapuss", że nie pamięta nagrania jednego z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów - "What Dreams Are Made Of, otwiera się w nowym oknie" z filmu "Lizzie McGuire Movie" z 2003 roku.

"Zupełnie tego nie pamiętam. Ale mogę powiedzieć, że teraz ją uwielbiam. I kiedy kręciłam film, też ją lubiłam. To był po prostu dziwny czas" - powiedziała Duff, która miała wówczas zaledwie 14 lat. W najnowszym wywiadzie wspomniała jednak, że jest wdzięczna za to filmowe doświadczenie.

Hilary Duff zmienia zdanie ws. kultowej produkcji. "Czuję, że naprawdę w niej jestem"

Jak się okazuje, po latach artystka z większym pobłażaniem patrzy na kultową postać Lizzie McGuire, którą sama stworzyła. Na potrzeby wydanej w tym roku EP-ki "(Mine)" nagrała nawet ponownie utwór "What Dreams Are Made Of".

"Teraz, kiedy ją śpiewam, czuję się z tym znacznie lepiej. Mogę wspólnie z innymi celebrować to, co ta piosenka dla nich znaczyła i co dziś znaczy dla mnie. Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, jakbym nie doceniała możliwości jej wykonywania, ale wtedy byłam już tym wszystkim naprawdę zmęczona. Próbowałam zbudować własną tożsamość jako Hilary Duff, niezależną od Lizzie, dlatego właśnie wtedy pomyślałam: 'Już nigdy nie zaśpiewam tej piosenki'. Poza tym nawet nie miałam do niej praw. To nie był mój utwór. Teraz jednak czuję, że jest mój" - wyznała w rozmowie z magazynem Paper i przypomniała, dlaczego jeszcze kilka lat temu krytycznie patrzyła na swój największy hit.

"W tamtym czasie miałam już naprawdę dość Lizzie. Nakręciłam 30 odcinków w jednym roku, a 35 w następnym. Stałam się wielką gwiazdą. Wszyscy nazywali mnie Lizzie. Potem pojechałam do Włoch, żeby nakręcić ten film, i chyba po prostu miałam ochotę powiedzieć: 'Mam was, k...a, dość'. Chciałam, żeby ludzie zobaczyli prawdziwą mnie. Ta rola nie sprawiała mi już przyjemności" - wyznała.

"Kiedy myślę [o filmie - przyp. red.], przychodzi mi do głowy: 'Boże, chciałabym móc zrobić to jeszcze raz'. Wszystko było wtedy takie szalone. Bardzo się cieszę, że po tylu latach ta historia wciąż trafia do ludzi, a oni tak ją pokochali i tak entuzjastycznie ją przyjęli. Kiedy teraz wykonuję tę piosenkę, czuję, że naprawdę w niej jestem. Wtedy miałam wrażenie, że nie byłam jeszcze w pełni sobą" - oświadczyła była gwiazda Disneya.