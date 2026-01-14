Jak dziś wygląda Xavier Wiśniewski? Syn Michała i Mandaryny poszedł w ślady rodziców

Michał Wiśniewski będąc w związku z Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz doczekał się dwójki dzieci - córki Fabienne oraz syna Xaviera. Jak dziś wygląda pierwszy potomek wokalisty Ich Troje?

Młody mężczyzna o krótkich włosach patrzy bezpośrednio w obiektyw, ubrany w sportową kurtkę z kapturem, stoi na rozmytym tle miejskiej ulicy w słoneczny dzień.
Xavier Wiśniewski (2021 r.)AKPA AKPA

Michał Wiśniewski jest ojcem piątki dzieci: Xaviera, Fabienne, Etiennette, Vivienne, Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Pierwszej dwójki doczekał się jeszcze będąc w małżeństwie z Mandaryną. Jego najstarszy syn, Xavier przyszedł na świat 24 czerwca 2002 roku. Obecnie rozwija swoją karierę muzyczną, prężnie działa w mediach społecznościowych oraz zajmuje się pisaniem utworów i tekstów piosenek.

Niedawno oglądać go mogliśmy podczas "Sylwestra z Dwójką", gdzie pojawił się na scenie u boku swoich rodziców i wykonał z nimi przebój "A wszystko to…" z repertuaru Ich Troje.

Co dziś słychać u Xaviera?

Od kilku lat Xavier Wiśniewski jest w związku z Weroniką Fabijańską - młodszą siostrą Sebastiana Fabijańskiego. Co ciekawe, para poznała się w pracy. Weronika jest choreografką, która współpracowała m.in. właśnie z Mandaryną.

Ostatni singiel Xaviera "Nowe stany", który ukazał się 24 czerwca 2025 roku wyreżyserowany został również przez Weronikę.

Dwoje młodych ludzi siedzi na zewnętrznej sofie w ogrodzie. W tle widoczne są zielone rośliny i poduszki o różnych kolorach, które dekorują kanapę. Oboje wydają się zrelaksowani, patrzą w jednym kierunku i rozmawiają.
Xavier Wiśniewski i Weronika FabijańskaForumGwiazdAgencja FORUM

W rozmowie z Pudelkiem Mandaryna tłumaczyła, że bardzo ceni sobie relację z partnerką syna: "Ja po prostu czuję, że mam jeszcze jedną córkę i przyjaciółkę, bo też razem pracujemy. I to jest super. Jest świetnym choreografem".

W mediach społecznościowych znaleźć możemy wiele ich wspólnych zdjęć, czy relacji z prywatnych chwil. Swego czasu ujawnili nawet, jak wygląda mieszkanie, do którego razem się wprowadzili.

Kobieta w eleganckim, srebrnym gorsecie z tatuażem na ramieniu stoi obok mężczyzny w ciemnym garniturze i czapce z daszkiem, oboje uśmiechnięci, pozują na tle ścianki z logotypami partnerów wydarzenia.
Xavier Wiśniewski i MandarynaRadosław NAWROCKIAgencja FORUM
